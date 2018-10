: Vasto rogo e denso fumo nel Bellunese - TelevideoRai101 : Vasto rogo e denso fumo nel Bellunese - GiornaleVicenza : #Veneto Vasto incendio nel #Bellunese IL VIDEO - zazoomblog : Incendi Liguria: vasto rogo sulle alture savonesi intervento dei mezzi aerei - #Incendi #Liguria: #vasto #sulle -

Un incendio con un fronte di circa un km, interessa la zona della Valle di San Lucano, nel comune di Cencenighe Agordino (BL). Il fuoco, che si sarebbe sviluppato da 3 focolai, per il forte vento diffonde unche rappresenta il problema più grande. Il sindaco di Taibon -che pensa a una possibile evacuazione- ha invitato gli abitanti a non uscire di casa. Al lavoro 40 squadre di Vigili del Fuoco. Ritrovati in alta quota dal Soccorso Alpino 2 giovani prima dati per dispersi, guidati ora in una zona sicura.(Di mercoledì 24 ottobre 2018)