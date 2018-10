Vasto incendio nel bellunese | il fumo oscura il cielo

Alpi - Belluno : Vasto e pericoloso incendio sulle Dolomiti. Il fumo raggiunge anche Venezia [FOTO] : Immagini surreali dal bellunese, vasto incendio in atto sulle Dolomiti. fumo sin su Venezia. Come vi abbiamo informato poc'anzi è in atto un pericoloso incendio nel bellunese, esattamente sulle...

Vasto incendio sulle Dolomiti - in fiamme boschi dell’agordino : Luxottica ferma la produzione : L'incendio è divampato nelle prime ore del pomeriggio ed è stato alimentato dalle forti raffiche di vento. Sul posto stanno arrivando i primi canadair.Continua a leggere

Vasto incendio sulle Dolomiti : colpita la zona di Listolade e le Pale di San Lucano [VIDEO] : Esteso incendio sulle Alpi venete, colpite le Dolomiti. Brucia il bosco della Pale di San Lucano. Un improvviso e Vasto incendio si è scatenato sulle Alpi orientali e precisamente in Veneto, nel...

Il Vasto incendio dei Monti Pisani 24 Settembre 2018 : Ricorre oggi, 1 mese esatto dall’Incendio dei Monti Pisani, a cui purtroppo siamo stati testimoni. Oltre 800 ettari andati in fumo in 48 ore di Incendio, molte persone che hanno subito danni a case, alcune delle quali internamente distrutte, aziende agricole che hanno subito danni ai propri terreni,.. Ripercorriamo quei drammatici instanti. Erano le 22:25 circa, il nostro Andrea che in quegli instanti stava osservando la situazione ...

Savona - Vasto incendio a Orco Feglino : dieci persone evacuate : Tags: bosco cronaca evacuate 10 persone incendio notizie liguria Orco Feglino Savona vigili del fuoco Precedente

Milano - Vasto incendio in un capannone di stoccaggio rifiuti. Comune : “Tenete le finestre chiuse” : Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato domenica sera intorno alle 20.30 nell’area nord di Milano, in via Dante Chiasserini, in zona Bovisasca e vicino a Quarto Oggiaro. Il rogo ha riguardato un capannone di rifiuti della Ipb e sul posto hanno operato numerosi vigili del fuoco, giunti in via Chiasserini con 13 mezzi. Il rogo è stato tenuto sotto controllo e non ci sarebbero rischi per le abitazioni vicine, anche se i residenti sono stati ...

Milano - Vasto incendio a Quarto Oggiaro : Un vasto incendio è divempato domenica sera in zona Quarto Oggiaro, alla periferia nord di Milano. Visibile un'alta colonna di fumo. Avrebbe preso fuoco un capannone di rifiuti. Sul posto i ...

Milano - Vasto incendio in un capannone : la colonna di fumo visibile da un chilometro. Indagini sulle cause : Un vasto incendio è scoppiato nella serata di domenica a Milano, in un capannone in via Chiasserini, in una zona tra Bovisasca e Quarto Oggiaro. Il rogo è divampato intorno all’ora di cena. Le fiamme, secondo le prime informazioni, riguarda un capannone colmo di rifiuti, ma la temperatura è molto alta e l’area è ancora molto pericolosa perché i vigili del fuoco – intervenuti con numerosi mezzi e uomini – non ...

Milano - Vasto incendio in un capannone : la colonna di fumo visibile da un chilometro di distanza : Un vasto incendio è scoppiato nella serata di domenica a Milano, in un capannone in via Chiasserini, in una zona tra Bovisasca e Quarto Oggiaro. Il rogo è divampato intorno all’ora di cena. Le fiamme, secondo le prime informazioni, riguarda un capannone colmo di rifiuti, ma la temperatura è molto alta e l’area è ancora molto pericolosa perché i vigili del fuoco – intervenuti con numerosi mezzi e uomini – non ...

Milano - quartiere bovisasca : Vasto incendio - si teme nube tossica : Milano - Nelle ultime ore un vasto incendio sta interessando il quartiere bovisasca, si teme nube tossica. Milano, quartiere bovisasca - Nelle ultime ore sono state numerose le segnalazioni di un...

Cologno Monzese - Vasto incendio in un'azienda di materiali plastici : Un grosso incendio è divampato nello stabilimento di un'azienda chimica di Cologno Monzese , Milano, . Sul posto le squadre dei vigili del fuoco. Diretti sul luogo del rogo anche gli uomini dell'Arpa.

Milano : Vasto incendio in un'azienda chimica di Cologno Monzese [IMMAGINI] : vasto incendio in serata a Milano, zona Cologno Monzese. Colonna di fumo nero e denso ben visibile. Un vasto incendio si è scatenato nelle prime ore della sera nell'area nord di Milano, esattamente...

Vasto incendio a Capri - fiamme visibili da tutta l'isola : Roma,, askanews, - Un Vasto incendio ha colpito l'isola di Capri, domenica 30 settembre, nel tratto compreso tra la valletta di Cetrella e il Monte Solaro, nel territorio del comune di AnaCapri.Le ...

Capri - Vasto rogo sul monte Solaro : in volo gli elicotteri antincendio : Intorno alle 15 un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato a Capri, sul versante del monte Solaro che affaccia su Marina Piccola. Due alte colonne di fumo, probabilmente provenienti dalla ...