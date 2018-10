Vans – All Weather MTE | introdotta la tecnologia 360™ GALLERY

Topolino compie 90 anni : Vans presenta una collezione dedicata a Mickey Mouse [GALLERY] : Vans celebra i 90 anni di Topolino con una collezione favolosa dedicata a Mickey Mouse Dalla collaborazione tra Vans e Disney nasce una collezione dedicata all’unico e solo Mickey Mouse, ovvero Topolino. Per festeggiare i 90 anni di uno dei personaggi più amati della Disney, i designer Vans hanno ricreato decenni di iconiche immagini di Topolino su una vasta gamma di scarpe, capi di abbigliamento e accessori. La collezione sarà ...

Rally Galles : sfrecciano subito Latvala - EVans e Ogier : Lo scorso anno il transalpino in Galles conquistò il titolo piloti e la M-Sport Ford fece suo quello costruttori. Quest'anno gli scenari sono cambiati, con Ogier che non può commettere passi falsi ...

Vans – Collaborazione con artisti e atleti per una nuova storia di creatività [GALLERY] : Vans collabora con artisti, atleti e musicisti internazionali per celebrare la creatività attraverso lo stile personale. Questo autunno Vans collabora con artisti, atleti e musicisti di tutto il mondo per raccontare una storia di creatività attraverso la lente dello stile personale Per presentare i nuovi modelli della F18, Vans ha infatti realizzato uno shooting fotografico, scattato da Patrick O’Dell, con protagonisti Mia Carucci, artista ...

Skateboard - Vans Park Series 2018 : Oskar Rozenberg Hallberg profeta in patria a Malmoe. Ivan Federico si ferma in semifinale : Suona l’inno svedese a Malmoe, in occasione della quarta tappa dei Vans Park Series 2018 di Skateboard. Oskar Rozenberg Hallberg, campione del mondo in carica, si è imposto davanti al pubblico di casa, che si è entusiasmato nel vedere il proprio campione esaltarsi con straordinarie acrobazie che gli sono valse 86.37 punti, sufficienti per infliggere distacchi siderali agli avversari. Rozenberg in semifinale era riuscito persino a fare ...

New York : in rally AdVansix : Vigoroso rialzo per Advansix , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,89%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Advansix evidenzia un andamento ...

Dallo spettacolo all’aVanspettacolo - come la politica ha toccato il fondo : di Enzo Marzo Siamo arrivati ad un passaggio epocale. Alcuni anni fa il realismo ci fece maturare il giudizio che la crisi del nostro paese fosse irreversibile. Troppi erano gli indicatori, dalla scuola all’informazione, dall’assuefazione dei cittadini al cinismo e alla corruttela sfacciata e impunita che Berlusconi & company avevano iniettato nel tessuto civile. Tutti noi ce la siamo presa con la Casta e abbiamo fatto passare in secondo ...

Alfie EVans - a quattro mesi dalla morte i genitori ritrovano il sorriso : è nato Thomas - il secondo figlio : Sono trascorsi quattro mesi da quando il piccolo Alfie Evans è morto e poche settimane fa i genitori hanno dato alla luce un altro figlio. Era il 28 aprile quando il "piccolo...