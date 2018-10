Usate Windows e macOS sullo stesso PC? Ecco 6 App da avere assolutamente : Paragon offre una suite composta da ben 6 applicazioni per Windows e macOS proprio per chi utilizza entrambi i sistemi operativi e vuole far comunicare i due sistemi ad un prezzo super conveniente Windows e macOS sullo stesso Computer? Paragon vi sconta 6 applicazioni indispensabili Personalmente utilizzo un MacBook Pro come primo notebook che ovviamente […]