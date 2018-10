Usa | sei bambini morti per un virus in ospedale in New Jersey | colpiti da adenovirus

Usain Bolt : "Juve - sei forte! Ma vince il mio United 1-0" : I l pollo da Nando's si ordina per 13 sterline, che Usain Bolt tutto sommato si può permettere. Nel 2017, quando gli hanno chiesto come avrebbe voluto festeggiare l'addio all'atletica, il re dei 100 ...

DIRETTA/ SiracUsa-Potenza (risultato finale 0-1) streaming video e tv : brutta sconfitta per gli aretusei : DIRETTA Siracusa-Potenza, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, ottava giornata del girone C(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:22:00 GMT)

La lettera della donna che accUsa di stupro Cristiano Ronaldo : 'Vorrei raccontare a tutti come sei davvero' : La vicenda della presunta molestia sessuale è salita alla ribalta della cronaca dopo che il settimanale Der Spiegel l'ha riportata alla fine di settembre. Il primo ottobre Kathryn Mayorga ha ...

Usa - paralisi simil polio : colpiti sei bambini in pochi giorni : Nello Stato del Minnesota sei bambini sono stati ricoverati a partire dal 20 di settembre con sintomi simili a quelli provocati dalla poliomielite. I dottori hanno diagnosticato ai piccoli la mielite flaccida acuta AFM, un tipo di infezione che colpisce il sistema nervoso e che porta all'intorpidimento degli arti, arrivando a causare la perdita della mobilita'. Per la malattia non c'è una cura specifica, né un vaccino. I sintomi Il virus ...

Kosovo : sei persone accUsate di preparare piani terroristici : La procura speciale del Kosovo ha accusato sei persone, arrestate lo scorso giugno, di aver pianificato attacchi terroristici contro vari obiettivi nel Paese, comprese discoteche, chiese e le truppe ...

"Vorrei raccontare a tutti come sei davvero". Rivelata una lettera di Kathryn Mayorga - la donna che ha accUsato Ronaldo di stupro : Nuovi inquietanti particolari si aggiungono alla vicenda che ha coinvolto Cristiano Ronaldo, accusato dalla modella Kathryn Mayorga di averla stuprata nel 2009 a Las Vegas. In una lettera, scoperta dalla Gazzetta dello Sport, l'accusatrice di Ronaldo scrive, rivolgendosi proprio al campione: "Vorrei raccontare a tutti come sei davvero".Secondo un documento pubblicato da Der Spiegel, Mayorga aveva concluso con i legali di Ronaldo un accordo di ...

Usa - paralisi simil polio fa paura. Colpiti sei bambini in pochi giorni : Tutto è iniziato con Orville, un bambino di quattro anni del Minnesota. Sembrava un semplice raffreddore, ma poi qualcosa è andato storto e, in poco tempo, il bambino non riusciva più a muovere le gambe e il braccio destro. In ospedale i medici pensano a un ictus, ma si sbagliano. Iniziano le prime crisi respiratorie e tutto comincia ad essere più tragicamente chiaro: Orville soffre di mielite flaccida acuta. Fortunatamente, grazie anche alla ...

Venezia - respinta a un colloquio : “Sei nera - fai schifo ai clienti”. Sindaco si scUsa : La ragazza, adottata da piccola da una coppia di veneti, ha denunciato l'episodio di razzismo: "Quello che deve vergognarsi è il titolare di quel ristorante. Io sono andata lì con il sorriso, con la voglia di lavorare, con il mio curriculum. Poteva inventarsi quello che voleva e non darmi il lavoro, ma non puoi dirmi no per il colore della pelle".Continua a leggere

Caro governo - perché non sei qui a LampedUsa? : Lampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreLampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreLampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreLampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreLampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreLampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreYosef, 25 anni, eritreoSabah, sirianaSalomon, 28, eritreoAhmed, sirianoFanus, 25 anni, eritreaAmamel, 34, eritreoTareke Brhane, presidente Comitato 3 Ottobre «Caro governo, dove sei? Siamo gli studenti delle ...

Usa : un agente ucciso e sei feriti in una sparatoria in Sud Carolina - : accaduto nella città di Florence dove un uomo si è barricato in casa per due ore con alcuni bambini e ha iniziato a sparare con un fucile contro gli ufficiali che stavano eseguendo un mandato di ...