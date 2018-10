Usa | pacchi bomba ai nemici di Trump in piena campagna elettorale

Usa - pacchi sospetti agli avversari di Trump | Ordigni alla Clinton - Obama - Soros e Cnn : Il presidente, parlando a un evento alla Casa bianca, ha invitato il Paese all'unità e ha detto che "la violenza politica non ha spazio negli Usa". Secondo una fonte dei servizi di sicurezza, i tre Ordigni sono simili a quello trovato lunedì a casa del miliardario filantropo liberale George Soros. I "nemici" di ...

Usa - allarme pacchi bomba : coinvolti Obama e Clinton. La Casa Bianca : “Minaccia seria” : allarme negli Usa per una serie di pacchi sospetti recapitati agli uffici dell’ex presidente americano Barack Obama, all’ex segretario di Stato Hillary Clinton, a Geroge Soros e al Time Warner Center di New York, sede anche della Cnn, nel cuore di Manhattan a Columbus Circle, che è stato evacuato. I pacchi destinati a Obama e Clinton, spiegano i Servizi segreti, sono stati identificati durante lo screening come potenzialmente ...

Usa - pacchi bomba inviati a Obama - Clinton - Soros e a sede Cnn. Casa Bianca : «Atti di terrorismo» : Allarme negli Usa per una serie di pacchi sospetti recapitati agli uffici dell'ex presidente americano Barack Obama, all'ex segretario di Stato Hillary Clinton, a Geroge Soros e al Time...

Usa - pacchi bomba negli uffici dei Clinton e di Barack Obama : nessuna rivendicazione. Inquirenti : “Stesso autore” : Lunedì scorso George Soros, a distanza di due giorni Barack Obama e Bill Clinton. In tutti i casi, un pacco bomba costituito da un tubo riempito di polvere esplosiva: per il Secret Service l’autore materiale è sempre lo stesso. Lo afferma il Secret Service che ha avviato un’indagine a tutto campo. Oggi è stato il turno di Bill e Hillary Clinton: un tecnico che monitora la posta per i Clinton ha trovato l’ordigno che, hanno spiegato ...

Usa - pacchi bomba nelle case di Bill Clinton e Barack Obama : Lunedì scorso George Soros, a distanza di due giorni Barack Obama e Bill Clinton. In tutti i casi, un pacco bomba costituito da un tubo riempito di polvere esplosiva. Oggi è stato il turno di Bill e Hillary Clinton: nella loro casa nello stato di New York, in località Chappagua, un tecnico che monitora la posta per i Clinton ha trovato l’ordigno che, hanno spiegato gli investigatori, è simile in tutto e per tutto a quello rinvenuto lunedì ...

