USA | in salute il settore manifatturiero

Salute : milioni di persone ogni anno al pronto soccorso per attacchi d’asma - ecco qual è la caUSA più insidiosa : Sono diverse milioni gli individui nel mondo che finiscono ogni anno in pronto soccorso a causa di un attacco di asma dovuto all’inquinamento da traffico e industriale, da esposizione sia a ozono che ha forte azione irritante sulle vie respiratorie, sia a ‘particolato fine’, ovvero quelle particelle inquinanti che finiscono in profondità nei polmoni. A rivelarlo è uno studio, il primo del genere, condotto da Susan Anenberg, ...

Ambiente : Bayer condannata negli USA per gli effetti sulla salute di un diserbante a base di glifosato : “La Bayer dopo l’acquisizione della Monsanto, per oltre 60 miliardi di dollari, controlla insieme a ChemChina e Dowdupont il 75% di quello degli agrofarmaci e il 63% del mercato delle sementi con un evidente squilibrio di potere contrattuale nei confronti degli agricoltori“: è quanto afferma la Coldiretti dopo la condanna negli USA per gli effetti “di un diserbante a base di glifosato che avrebbe causato la grave malattia di un ...

Collo da tablet? I nuovi problemi di salute caUSAti da tablet e smartphone : Inutile negarlo, quasi tutti ormai facciamo un uso a dir poco compulsivo dei device mobili: ci siano tablet, lettori di ebook o cellulari, ma tutti spesso e volentieri ci ritroviamo con uno di questi dispositivi in mano per consultarli più e più volte al giorno. Se pensiamo che questo non provochi nulla o che sia forse dannoso a livelli molto alti, andiamo a trascurare una patologia sempre più diffusa ed identificata come Collo da tablet. ...

Salute : scoperta la caUSA della morte improvvisa di giovani atleti : Ricercatori dell’Università di Padova hanno scoperto un gene coinvolto nella cardiomiopatia aritmogena, responsabile di morte improvvisa di giovani atleti: si tratta di una malattia ereditaria, che colpisce una persona ogni 5000 e provoca 2 vittime l’anno ogni 100mila persone under 35. Per la malattia, nota al grande pubblico per avere colpito atleti e calciatori famosi, non esiste una cura. E’ stato il gruppo di ricercatori ...

Salute mentale - i problemi iniziano a 14 anni / Il suicidio è la seconda caUSA di morte negli under 25 : I problemi di Salute mentale iniziano attorno i 14 anni: i suicidi sono la seconda causa che porta alla morte i ragazzi sotto i venticinque anni. Numeri che devono davvero far riflettere.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:21:00 GMT)

Salute mentale : suicidio seconda caUSA di morte negli under 25 : Roma, 8 ott., askanews, -La metà di tutte le malattie mentali inizia all'età di 14 anni, ma nella maggior parte dei casi non viene rilevata, o viene sottovalutata, e quindi non viene trattata. In ...

Salsiccia sfUSA - il Ministero della Salute ritira un lotto a rischio salmonella : Nuovo allarme sanitario in tavola. Il Ministero della Salute ha richiamato a scopo precauzionale la Salsiccia sfusa stagionata con il numero di lotto 29/2018 con la scadenza minima del 15/10/2018: ci sarebbe rischio microbiologico per salmonella. Il prodotto è stato confezionato dall'azienda Macelle

Salute : la menopaUSA precoce aumenta il rischio di diabete tipo 2 : Secondo una ricerca che ha coinvolto circa 200mila donne in post-menopausa, presentata al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, in corso a Berlino, la menopausa precoce (prima dei 40-45 anni) aumenterebbe il rischio di diabete di tipo 2. Bassi livelli di estrogeni sono da tempo legati a un metabolismo difettoso del glucosio, concentrazioni maggiori di zucchero nel sangue, aumento dell’appetito e del grasso ...

SUSAnna Messaggio : "Sarò ospite a Portobello - sogno un programma tutto mio su salute e benessere" : Susanna Messaggio ha (sempre avuto) una seconda vita. E' docente di un master post-laurea dedicato al marketing e alla comunicazione, fa la ricercatrice, cura convegni e rubriche di benessere e salute, guida una società di comunicazione e pr nel settore medico farmaceutico. E poi fa, da sempre, televisione. "La tv la faccio ancora. Sono spesso a Detto Fatto come esperta di benessere, mi vedete a La vita in diretta e ho fatto tutta la ...

SUSAnna Messaggio - da valletta di Mike Bongiorno a prezzemolina di benesere e salute : Ha fatto la storia della tv diventando un’icona negli anni ’80 e ’90 lavorando al fianco dei più grandi conduttori, dall’esordio con Enzo Tortora a Portobello fino a Mike Bongiorno, ma non tutti sanno che Susanna Messaggio, 55 anni, ancora oggi appare sul piccolo schermo, benché non con un programma suo: “Sarebbe bello se qualcuno si svegliasse e me lo proponesse” confida a Spy nel numero in edicola il 28 ...

Carboidrati migliorano la salute e favoriscono la perdita di peso secondo ricerca USA : L'indagine scientifica condotta dai ricercatori del Physicians Committee for Responsible Medicine ha dimostrato, attraverso un'analisi clinica randomizzata della durata di 16 settimane, che non bisogna temere i Carboidrati nella dieta poichè sono 'carburante salutare' per il nostro organismo. Gli alimenti ricchi di zuccheri complessi come amido e fibre, poveri di grassi e di proteine sono fonte di energia per il metabolismo e l'attività ...

Salute - le malattie del cuore caUSAno il 44% dei decessi : numeri in aumento : Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte nel nostro Paese, responsabili del 44% di tutti i decessi. Inoltre il numero di persone che si ammalano ogni anno è in costante aumento. Sono i dati diffusi oggi dall’Associazione ‘Fondazione Italiana per il cuore’ (FIpC), in un incontro organizzato con a Conacuore e Regione Lombardia in occasione della Giornata Mondiale del cuore prevista per il 29 ...

Il compositore di Final Fantasy costretto a una lunga paUSA per problemi di salute : Come riporta Gamespot, il compositore di Final Fantasy, Nobuo Uematsu, si sta allontanando dal settore per un periodo di tempo in modo che possa concentrarsi sul miglioramento della sua salute fisica e mentale. In un post sul blog, Uematsu ha detto che si sta prendendo un "prolungato congedo" per riprendersi da quello che è stato un programma di produzione frenetico dopo la formazione del suo studio Dog Ear Records."Dall'istituzione di Dog Ear ...

Salute - individuata la probabile caUSA dell'insufficienza cardiaca cronica : I ricercatori dell'Università Campus Bio-Medico di Roma hanno scoperto e dimostrato, per la prima volta, il ruolo decisivo di una molecola lipidica, la resolvina D1, nell'insorgenza dell'insufficienza cardiaca cronica, patologia grave che si manifesta con l'impossibilità del cuore di pompare adeguatamente il sangue. Una malattia che in Italia rappresenta la seconda causa di ricovero, dopo il parto, ...