Usa | allarme pacchi bomba a Clintone e Obama Ultime notizie New York | nel mirino anche

Usa - allarme pacchi bomba a Obama - Clinton e Casa Bianca/ New York ultime notizie : evacuata sede Cnn Manhattan : New York, allarme pacchi bomba negli Usa a Obama, Clinton e alla Casa Bianca: ultime notizie, panico terrorismo negli Stati Uniti. evacuata la sede della Cnn di Manhattan(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:11:00 GMT)

Usa - allarme pacchi bomba : coinvolti Obama e Clinton. La Casa Bianca : “Minaccia seria” : allarme negli Usa per una serie di pacchi sospetti recapitati agli uffici dell’ex presidente americano Barack Obama, all’ex segretario di Stato Hillary Clinton, a Geroge Soros e al Time Warner Center di New York, sede anche della Cnn, nel cuore di Manhattan a Columbus Circle, che è stato evacuato. I pacchi destinati a Obama e Clinton, spiegano i Servizi segreti, sono stati identificati durante lo screening come potenzialmente ...

Usa - è allarme per epidemia di mielite flaccida acuta - : Una malattia rara, la mielite flaccida acuta, si sta diffondendo negli Stati Uniti. L'allarme è stato lanciato dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti . La ...

PERCOLATO - ALLARME AL CISMA DI SIRACUsa/ Video - le istanze dei cittadini ignorate dalla politica (Le Iene) : PERCOLATO, ALLARME al CISMA di SIRACUSA: Video Le Iene. Rischio inquinamento per le falde acquifere: il servizio di Filippo Roma, che ha intervistato l'amministratore Luciano Monica(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 22:16:00 GMT)

Percolato - allarme al Cisma di SiracUsa/ Video - rischio inquinamento per le falde acquifere (Le Iene) : Percolato, allarme al Cisma di Siracusa: Video Le Iene. rischio inquinamento per le falde acquifere: il servizio di Filippo Roma, che ha intervistato l'amministratore Luciano Monica(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:23:00 GMT)

Allarme virus misterioso che paralizza i bambini : già cinque casi rilevati negli Usa : Una malattia rara [VIDEO]che presenta i sintomi riconducibili alla poliomelite, una problematica acuta, virale, altamente contagiosa che si diffonde da individuo a individuo, sta colpendo diversi bambini provocando loro la paralisi degli arti. Fino a questo momento si sono registrati gia' cinque casi nel giro di pochissimi giorni e le vittime sono tutte di eta' inferiore ai sei anni. L'allerta sul virus è scattata e adesso i medici stanno ...

Cristiano Ronaldo e l’accUsa di stupro - la sessuologa lancia un allarme shock : “adesso CR7 potrebbe suicidarsi” : 1/16 AFP/LaPresse ...

Allarme per viadotto a RagUsa : intervento dei vigili del fuoco : Alcuni automobilisti hanno segnalato ai vigili del fuoco delle crepe ad una trave del viadotto che sovrasta la provinciale Ragusa - Marina di Ragusa.

Allarme “simil-polio” negli Usa : 6 bimbi colpiti in Minnesota : Il Dipartimento di Stato del Minnesota (USA) ha reso noto che da metà settembre a 6 bambini con meno di 10 anni è stata diagnosticata la mielite flaccida acuta: si tratta di una condizione rara che colpisce il sistema nervoso, in particolare la colonna vertebrale, causando paralisi. In Minnesota di norma si registra meno di un caso all’anno di “simil–polio“, malattia per cui, a differenza della poliomielite, non è ...

Paralisi simil polio - allarme per i bambini negli Usa/ Sei bimbi colpiti da mielite flaccida acuta : Registrati sei casi di Paralisi simil-polio negli Stati Uniti, nazione che negli ultimi mesi è stata colpita da almeno un centinaio di casi analoghi, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:30:00 GMT)

FINANZA/ 2. L'allarme dagli Usa : Italia fuori dall'euro - ma troppo grande per fallire : Di Italia si è parlato in un incontro tenutosi a Washington, proprio nei giorni di presentazione della Nadef. Importante poi uno studio della Bce. Ce ne parla GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 06:03:00 GMT)L'UE BOCCIA IL DEF/ "L'Italia è morta, per risorgere le resta solo una carta", int. a C. FosterREDDITO DI CITTADINANZA/ Visto dal Sud: così M5s inganna i poveri e foraggia la camorra, di P. Marzano

Usa - arriva l'sms allarme presidenziale : 4.24 Ieri sui telefoni cellulari in tutta l'America è arrivato un "allarme presidenziale". "Presidential Alert" recita il messaggio. "Questo è un test. Non è necessaria alcuna azione". E' la prima volta che viene effettuato un simile test nazionale. Gli 'alert' presidenziali saranno riservati alle notizie gravi diffuse dalla Casa Bianca per informare i cittadini in caso di emergenze pubbliche, attacchi terroristici, missilistici o invasione. ...

Ponte Morandi - Commissione Mit accUsa Autostrade e lancia l'allarme : ...

Roma - suona l’allarme Di Francesco : SoUsa - Ranieri e Blanc alla finestra : allaRME DI Francesco- suona l’allarme in casa Roma dopo la sconfitta maturata sul campo del Bologna. Secco 2-0 e Di Francesco ancora sulla graticola. Troppi errori difensivi, troppe amnesie a centrocampo. La sensazione è che la Roma non abbia ancora trovato un giusto equilibrio e una solida entità di gioco. Ora il tecnico rischia il […] L'articolo Roma, suona l’allarme Di Francesco: Sousa, Ranieri e Blanc alla finestra proviene ...