Usa - sei bambini morti per un virus in ospedale in New Jersey : colpiti da adenovirus : Sei bambini con gravi patologie sono morti nello Stato del New Jersey per un'infezione da adenovirus. Un'altra decina sono rimasti infettati. Normalmente l'adenovirus provoca sintomi non gravi, ma i bambini che ne sono stati colpiti sono “fragili dal punto di vista medico” e con un sistema immunitario compromesso.Continua a leggere

Tra canti dei bambini e taglio del nastro ChiUsa Pesio presenta le sue scuole ristrutturate : Domenica 28 ottobre a Chiusa di Pesio si terrà la presentazione alla popolazione dei lavori di ristrutturazione delle scuole. Il programma è il seguente: alle ore 9.00 ritrovo presso la Scuola ...

Le Iene : il glifosato caUsa il cancro - in Argentina l'erbicida uccide tanti bambini : Nel corso della puntata del 17 ottobre de Le Iene si è parlato del glifosato e delle sue terribili conseguenze sull'essere umano. Uno degli inviati de Le Iene è volato in Argentina per raccontare la terribile realtà in cui vivono tantissimi bambini malati di cancro. glifosato, un terribile erbicida Il glifosato è l'erbicida e il diserbante non selettivo più venduto al mondo: usato principalmente nell'agricoltura industriale e nelle coltivazioni ...

Mielite flaccida acuta : nuovi casi in 22 stati Usa della misteriosa malattia paralizzante che colpisce i bambini : Le autorità statunitensi hanno riportato l’aumento dei casi di una rara malattia paralizzante che colpisce i bambini e che sembra comparire ogni due anni. Quest’anno almeno 62 casi sono stati confermati in 22 stati e almeno altre 65 malattie sono investigate in questi stati, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Simili ondate della stessa patologia si sono verificate nel 2014 e nel 2016. Le autorità dei CDC dichiarano di ...

Lodi - Fico : “Dopo delibera sulla mensa bisogna solo chiedere scUsa - i bambini esclusi la utilizzeranno come gli altri” : “Io credo che nel momento in cui si fa una delibera che, in modo conscio o inconscio, crea discriminazioni così importanti si deve chiedere solamente scusa”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, facendo riferimento alla delibera del sindaco di Lodi, Sara Casanova, con cui è stato impedito a decine di bambini stranieri di utilizzare la mensa scolastica, lo scuolabus e altri servizi a tariffe agevolate. “La colletta ...

Roberto Fico : "I bambini esclusi dalla mensa a Lodi? Quando si creano discriminazioni bisogna chiedere scUsa" : "Nel momento in cui si fa una delibera che in modo conscio o in modo inconscio crei delle discriminazioni così importanti si deve solamente chiedere scusa. Dopo le scuse questi bambini potranno rientrare tranquillamente nella mensa scolastica". Con queste parole il presidente della Camera, Roberto Fico, commenta, da Napoli, la vicenda della mensa di Lodi, dove alcuni bambini di origine straniera sono stati esclusi dalla mensa. Ai loro ...

Allarme virus misterioso che paralizza i bambini : già cinque casi rilevati negli Usa : Una malattia rara [VIDEO]che presenta i sintomi riconducibili alla poliomelite, una problematica acuta, virale, altamente contagiosa che si diffonde da individuo a individuo, sta colpendo diversi bambini provocando loro la paralisi degli arti. Fino a questo momento si sono registrati gia' cinque casi nel giro di pochissimi giorni e le vittime sono tutte di eta' inferiore ai sei anni. L'allerta sul virus è scattata e adesso i medici stanno ...

A Linosa 24 bambini in sciopero perché mancano professori : scuola chiUsa - cercasi insegnanti : Ventiquattro giovanissimi studenti di Linosa sono in sciopero perché nella scuola mancano gli insegnanti e l'esperimento della videoconferenza, come prevedibile, si è rivelato un fallimento.Continua a leggere

Usa - ritrovati vivi 123 bambini rapiti : erano destinati al mercato degli sfruttatori : Da Detroit la più grande citta' dello stato del Michigan arriva una storia scioccante che ha come protagonisti centinaia di bambini rapiti. Nei giorni scorsi, gli agenti della United States Marshals Service agenzia federale di polizia, nell'ambito di una delicata operazione denominata MI Safe Kid hanno ritrovato, e messo in salvo, 123 ragazzini che risultavano scomparsi da tempo. [VIDEO]I minori, secondo quanto affermato dalle agenzie di stampa ...

Colori pastello tossici per i bambini - sotto accUsa diverse marche CONOSCIUTE. Leggi quali : Pastelli tossici per i bambini e tra i genitori scatta l’allerta. Già qualche tempo fa erano stati segnalati dei Colori L'articolo Colori pastello tossici per i bambini, sotto accusa diverse marche CONOSCIUTE. Leggi quali proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.