Usa | 1 | 6 miliardi di dollari vinti alla lotteria | è il record di tutti i tempi

Usa - centrato jackpot record : vinti 1 - 6 miliardi di dollari - : Il fortunato ha giocato una sola schedina nel South Carolina. Tutti gli Sati Uniti sognavano il premio record dal 24 luglio scorso

Attesa negli Usa per il possibile jackpot da 1 - 6 miliardi di dollari. Cos'è Mega Millions : Nel caso qualcuno vincesse oggi si tratterebbe, come già detto, di record, sia per quanto riguarda gli Stati Uniti che il mondo. Anche l'Italia si è guadagnata un posto nella top ten delle vincite ...

Dove investe Elliott - il fondo Usa da 35 miliardi che ha salvato il Milan : Milan vs Chievo Verona: Gonzalo Higuain (Spada/LaPresse) Il Milan cinese, quello del fantomatico broker Yonghong Li, che bruciato un investimento miliardario senza proferire parola, ha chiuso il bilancio 2017/18 con una perdita di 126 milioni di euro. Il peggior rosso nella storia del club. Con una posizione finanziaria netta negativa di 128 milioni. Fortuna per i tifosi che a sistemare le pesanti passività ed evitare il default sia intervenuto ...

Usa - deficit di bilancio a 779 miliardi - il più alto dal 2012 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - scontro di cifre in maggioranza. Salvini : “Al reddito 8 miliardi”. M5s : “Si è confuso”. Lega : “Loro Usano simulazioni” : Dieci miliardi per il reddito di cittadinanza. No otto, forse nove. Sulle cifre della Manovra e in particolare per le misure più care ai due vicepremier, al termine del vertice a Palazzo Chigi (con il ritocco alla Nota di aggiornamento al Def che lascia il deficit/pil al 2,4% per il solo 2019) sembra scatenarsi una guerra di cifre. All’agenzia AdnKronos, per esempio, viene allungata una tabella che attribuisce 5,2 miliardi nel 2019 alla ...

5G - chiUsa l'asta. Incasso record : 6 - 55 miliardi : Si è chiusa oggi, 2 Ottobre 2018 alle ore 17.30, la procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il 5G avviata il 13 settembre. Le procedure di gara hanno portato ad una ...

Tlc - chiUsa gara per frequenze 5G : incasso record di 6 - 5 miliardi : Si è chiusa la gara per l'assegnazione delle frequenze 5G. Lo riferiscono fonti vicine al dossier secondo le quali, alla quattordicesima giornata di rilanci, si è raggiunta la cifra record di 6,5 ...

Leonardo scelto dall'Air Force Usa. Contratto da 2 - 4 miliardi per 84 elicotteri : L'azienda italiana, in collaborazione con Boeing, ha vinto la gara per fornire all'aviazione americana gli elicotteri l'elicottero MH-139, basati sull'AW139

La MedUsa passa agli americani : Versace vende a Michael Kors per due miliardi : Il gruppo Versace diventa americano. Dopo la stretta delle trattative nel fine settimana, ieri sera al termine di una riunione fiume che si è protratta fino a tarda sera sono arrivate le firme. E oggi è atteso l'annuncio: la casa di moda passa a Michael Kors Holdings, gruppo del lusso quotato a Wall Street che un anno fa era salito all’onore delle ...

