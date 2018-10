Uragano Willa | evacuazioni in Messico

Allerta massima in Messico : in arrivo il devastante Uragano Willa di categoria 5 : uragano Willa a breve sul Messico , si teme un disastro. Venti oltre 250 km/h. Non c'è un attimo di tregua in Messico dopo il tragico impatto della tempesta tropicale Vicente che negli ultimi giorni...

Messico : l'Uragano Willa - definito 'potenzialmente catastrofico' - sta per toccare terra : Sta per abbattersi sul Messico un altro uragano. Secondo le previsioni, la tempesta sara' una delle più forti mai registrate. l'uragano Willa durante la sua formazione ha to un pattern insolito, poiché cominciando come una tempesta tropicale, ha poi raggiunto la forza 5 in meno di due giorni. Fra poche ore Willa dovrebbe toccare terra, flagellando nuovamente il Messico, gia' devastato da Michael [VIDEO]. Questa stagione degli uragani è stata ...