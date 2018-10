Uomini e donne | Sara Affi Fella e la menzogna peggiore di tutte L' ex Nicola | ' Dovevamo

Gianni Sperti e Uomini e donne - clamorosa indiscrezione sullo storico opinonista : Gianni Sperti lascia Uomini e donne? È il sito Kontrokultura a insinuare il dubbio nei telespettatori. Se fosse vero, sarebbe davvero una notizia choc per i fan del programma di Maria De Filippi. Già perché Gianni Sperti, ex ballerino nonché ex marito di Paola Barale, è uno dei personaggi più amati di Uomini e donne. Se se ne andasse sarebbe un vero disastro… L’opinionista insieme a Tina Cipollari fa parte del format di Maria de Filippi da molto ...

Uomini E Donne : scelta in arrivo? Raffaella Mennoia rivela degli indizi strani… : Raffaella Mennoia rivela degli indizi strani che mandano in delirio il pubblico di Uomini e Donne Raffaella Mennoia, una delle autrici di Uomini e Donne, probabilmente la più conosciuta dal pubblico di Canale 5,... L'articolo Uomini E Donne: scelta in arrivo? Raffaella Mennoia rivela degli indizi strani… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e donne - Giorgio Manetti : ‘Ecco perché tutti i corteggiatori di Gemma falliscono’ : Anche se non fa più parte del parterre del trono over di Uomini e donne Giorgio Manetti butta ancora un occhio alla trasmissione che gli ha regalato la popolarità per seguire le vicende della sua ex, Gemma Galgani. Le cose per lei, infatti, non sono affatto cambiate: passano gli anni, si avvicendano gli Uomini ma l’amore con la ‘a’ maiuscola sembra non bussare mai alla sua porta. La colpa, stando a quanto dice il ...

Uomini e Donne oggi : Gemma contro le dame di Rocco - ospiti in studio : oggi Uomini e Donne: Gemma e la lite con le dame arrivate per conoscere Rocco oggi continua ad andare in onda il Trono Over di Uomini e Donne. Maria De Filippi torna ad invitare al centro dello studio Rocco Fredella. Per il cavaliere del parterre maschile hanno chiamato ben 80 Donne e oggi ne sono […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Gemma contro le dame di Rocco, ospiti in studio proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - boato al Trono Over : Angela lo insulta e Raffaele la distrugge - il nonno-coraggio di Maria : Finisce in disgrazia al Trono Over la storia della dama Angela e del cavaliere Raffaele . La signora cerca un compagno che viva in condizioni economiche agiate e l'identikit del suo uomo ideale non ...

Uomini e donne - Teresa Langella e il filimino hard privato di Federico Rubini : 'L'ha visto sicuramente' : Un video hot a Uomini e donne . Lo scandalo riguarda direttamente la tronista Teresa Langella e quello che per qualche settimana è stato il suo corteggiataore, Federico Rubini . Alcuni filmati ...

Uomini e Donne - diretta e anticipazioni della puntata del 24 ottobre 2018 : Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:45. Nella trasmissione si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino, Mario Serpa e Jack Vanore. Uomini e Donne 2018-2019, anticipazioni 24 ottobre 2018 Nuovo ...

Giordano Mazzocchi dopo Uomini e Donne scrive sui social : ai fan non sfugge la frecciatina : Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi scrive sui social dopo la puntata: ce l’ha con Gianni Sperti o Stefano Guglielmini? Ai fan non fugge la frecciatina L’ospitata di Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati a Uomini e Donne ha generato non poco scompiglio all’interno dello studio (ed anche fuori) ieri. I due, dopo Temptation Island Vip, al […] L'articolo Giordano Mazzocchi dopo Uomini e Donne scrive sui social: ai fan non ...

Uomini e Donne - rumor trono classico : qualcuno sceglierà in anticipo? : Nelle prossime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne potrebbe avvenire un clamoroso colpo di scena: stando ad alcuni indizi pubblicati sui social da Raffaella Mennoia, autrice storica del dating show condotto da Maria De Filippi, un tronista sarebbe pronto a fare la sua scelta finale in anticipo! Andiamo con ordine. La Mennoia, qualche giorno fa, ha postato una Instagram Story nella quale, oltre a specificare che non poteva parlare ...

Ascolti tv pomeriggio - 23 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, martedì 23 ottobre 2018? Chi ha vinto fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Su Rai 1 c’era grande attesa per l’intervista a Selvaggia Lucarelli che ha smentito la sua partecipazione ad Amici, ma ha anche svelato di non essere mai stata contattata da Maria De Filippi. Su Canale 5, invece, dopo la fine della lite fra Nilufar, Giordano e Nicolò, si è tornati ai protagonisti ...

Uomini e Donne - messaggi criptici della Mennoia : 'vorrei raccontarvene tante ma non posso' : Un'inaspettata novita' potrebbe interessare, molto presto, il programma televisivo pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi [VIDEO], Uomini e Donne. La notizia riguarderebbe il trono più chiacchierato e to dal pubblico della rete Mediaset, quello dei giovani. A quanto pare, in studio si potrebbe verificare una scelta improvvisa. Raffaella Mennoia, famosa autrice dello stesso programma, ha infatti lasciato dei messaggi criptici sui ...

Uomini e Donne/ "Ecco cosa sbagliano i pretendenti di Gemma Galgani" : parla Giorgio Manetti (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e i suoi corteggiatori: perché va sempre a finire male? I consigli di Giorgio Manetti(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Prima scelta in arrivo? L'indizio di Raffaella Mennoia : si tratterebbe di... (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. In arrivo la Prima scelta? Raffaella Mennoia lancia L'indizio su Instagram: sarà Mara Fasone la Prima a scegliere?(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - trono over : Angela umilia Raffaele e lo fa piangere. La reazione di Maria De Filippi : Continuano a tenere banco, a Uomini e Donne trono over, le uscite di Angela. E martedì 23 ottobre è andata in onda una delle esterne più attese di questi primi mesi: la valutazione della casa del cavaliere Raffaele da parte di Angela. Nella puntata di Uomini e Donne al centro delle cronache ci sono stati i due signori che hanno voluto commentare la loro uscita. L’appuntamento odierno del dating-show di Maria De Filippi è iniziato con una ...