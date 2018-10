Uomini e Donne Prima scelta in arrivo? L' indizio di Raffaella Mennoia | si tratterebbe

Uomini e Donne - trono over : Angela umilia Raffaele e lo fa piangere. La reazione di Maria De Filippi : Continuano a tenere banco, a Uomini e Donne trono over, le uscite di Angela. E martedì 23 ottobre è andata in onda una delle esterne più attese di questi primi mesi: la valutazione della casa del cavaliere Raffaele da parte di Angela. Nella puntata di Uomini e Donne al centro delle cronache ci sono stati i due signori che hanno voluto commentare la loro uscita. L’appuntamento odierno del dating-show di Maria De Filippi è iniziato con una ...

Uomini E Donne : Beatrice Valli - per lavoro dovrà stare lontana dai suoi bimbi. In lacrime - ne parla nel video. Guarda il VIDEO : Tenere lacrime per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli. La bolognese, attraverso una serie di Instagram Stories ha parlato ai followers della sua nuova esperienza lavorativa in America, un progetto che la costringe... L'articolo Uomini E Donne: Beatrice Valli, per lavoro dovrà stare lontana dai suoi bimbi. In lacrime, ne parla nel VIDEO. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 23/10 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne apre con il proseguimento del confronto tra Nilufar, Giordano e Nicolò. La discussione continua e a un certo punto Maria chiede ai due ragazzi di “fare gli adulti” per una volta e stringersi la mano. Gianni chiude dicendo che secondo lui Nilufar abbia fatto la scelta mossa dal pubblico e che forse si sia innamorata col tempo, secondo lui la ragazza non è affatto sincera! Si ...

Uomini e Donne - Chicco Nalli confessa la gelosia per Tina Cipollari : Chicco Nalli torna a parlare di Tina Cipollari e confessa la gelosia nei confronti dell’opinionista di Uomini e Donne, oggi legata ad un altro uomo. Tina Cipollari e Kikò hanno un ottimo rapporto e oggi, nonostante siano separati, sono spesso insieme per amore dei loro tre figli. La passione è finita e la coppia ha divorziato, nonostante ciò l’hair stylist continua ad essere decisamente geloso dell’ex moglie, soprattutto ora ...

Uomini e Donne - trono classico : gli indizi di Raffaella Mennoia. “Non posso dirvi di più” : Uomini e Donne, il trono classico sta per vedere nascere la prima coppia della stagione? Beh, alcuni rumors in merito arrivano direttamente dalla redazione del dating-show di Maria De Filippi ed è una delle autrici più conosciute al grande pubblico, Raffaella Mennoia, a regalare alcune anticipazioni ai fan di Uomini e Donne. A tal proposito, l’ex postina di C’è posta per te sembra aver superato il momento buio della scorsa ...

GEMMA GALGANI E ROCCO FREDELLA / Uomini e donne - quattro nuove signore per lui : la dama s'infuria (Trono Over) : GEMMA GALGANI e ROCCO FREDELLA si scambiano dei baci in esterna, poi però giungono ad una sorprendente decisione sul loro percorso nel Trono Over di Uomini e donne.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 16:05:00 GMT)

Nel primo anno di #MeToo 200 Uomini di potere hanno perso il lavoro. Il 40% è stato sostituito da donne : Nel primo anno di #MeToo almeno 200 uomini di potere hanno perso il loro posto dopo la pubblicazione delle accuse di molestie sessuali nei loro confronti. E quasi la metà (43%) di quelli sostituiti sono stati rimpiazzati da una donna: di questi un terzo nei media, un quarto nel governo e un quinto nel mondo dell'arte e dello spettacolo. E' quanto emerge da una analisi del New York Times dopo lo scandalo Weinstein.Nell'anno precedente ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over 19 ottobre 2018 : La Reazione Shock di Gemma! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 19-10-2018: Gemma si dispera quando scopre che Rocco è uscito con un’altra! Sossio ed Ursula ritornano Anticipazioni Uomini e Donne: Rocco bacia Mariangela e Gemma si dispera! Sossio pronto a riconquistare Ursula! Roberta e Denise litigano furiosamente! Gianluca è costretto a dividerle! Colpi di scena, litigi, siparietti e tanto altro ancora nei prossimi appuntamenti del dating show di ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 17 ottobre 2018 : la Segnalazione di Gianni Sperti su Mara! : Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 17-10-2018: i genitori di Mara vedono l’ex della figlia! Per Tina, Lorenzo e Giulia sono complici! Anticipazioni Uomini e Donne: Tina crede che tra Giulia e Lorenzo vi sia una sorta di accordo! Gianni segnala a Maria che i genitori di Mara, quando vengono nella Capitale, sono soliti incontrare l’ex della figlia! Luigi e la bella complicità con Irene! Teresa litiga con ...

Uomini e Donne oggi : Gemma contro tutti e nuovi ospiti da Temptation : oggi Uomini e Donne: Fabio e Marcella in studio dopo Temptation Island Vip oggi torna in onda il Trono Over di Uomini e Donne. Si riparte dal confronto tra Giordano, Nilufar e Nicolò. I tre non sembrano trovare un punto di accordo, finché non arrivano a stringersi la mano in segno di pace. Chiuso il […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Gemma contro tutti e nuovi ospiti da Temptation proviene da Gossip e Tv.