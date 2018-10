Uomini e Donne gossip | Gemma ringrazia Alessandra Amoroso | ecco perché

Uomini E DONNE/ Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano : scelti i testimoni! (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. In arrivo la prima scelta? Raffaella Mennoia lancia l'indizio su Instagram: sarà Mara Fasone la prima a scegliere?(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:27:00 GMT)

Uomini e Donne news - Aldo e Alessia di nuovo genitori? La Cammarota si svela : news Uomini e Donne: Aldo e Alessia desiderano altri figli? La Cammarota risponde e racconta nuovi dettagli Aldo e Alessia sono e resteranno per sempre una delle coppie più belle nate nello studio di Uomini e Donne. I due hanno fatto sognare milioni di telespettatori italiani, finendo per ricevere innumerevoli consensi da parte del pubblico […] L'articolo Uomini e Donne news, Aldo e Alessia di nuovo genitori? La Cammarota si svela proviene ...

Uomini e donne - il dramma di Gemma Galgani : vede il vero amore - crollo e lacrime in diretta. Uno strazio : Nella puntata di mercoledì 24 ottobre del trono Over di Uomini e donne è stato dato spazio agli ultimi concorrenti di Temptation Island Vip , Fabio e Marcella Esposito . I due sono arrivati alla corte ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 24/10 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre con la signora Andreana che si rivolge al signor Raffaele dicendogli che le piacerebbe molto poterlo frequentare e che il video della casa e la sua passione per gli animali l’hanno profondamente colpita. Direttamente da Temptation Island Vip, Fabio e Marcella sono venuti oggi a trovarci. Bellissimi e più felici che mai ci raccontano come procede tra loro e come stanno vivendo la ...

Uomini e Donne - trono over : arrivano nuove rivali per Gemma | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Cinque nuove dame sono entrate nello studio per conoscere Rocco, la nuova fiamma di Gemma Galgani. Il cavaliere aveva dichiarato di essere propenso a conoscere nuove Donne, dato che la storia con la dama torinese è tramontata sul nascere. Le cinque nuove dame, però, hanno scatenato la rabbia, e forse anche la gelosia, di Gemma, che ha ingaggiato un duello ...

Uomini e Donne - Fabio e Marcella in studio : Gemma in lacrime : Uomini e Donne: Fabio e Marcella di Temptation Island Vip in studio, la commozione di Gemma Galgani Arrivano nello studio di Uomini e Donne, Fabio e Marcella di Temptation Island Vip. Ed ecco che Gemma Galgani si lascia andare a una commozione visto l’amore che unisce questa coppia. Ricordiamo che i due hanno lasciato il […] L'articolo Uomini e Donne, Fabio e Marcella in studio: Gemma in lacrime proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Giorgio lancia un messaggio ai corteggiatori di Gemma : Giorgio Manetti lancia un messaggio ai corteggiatori di Gemma Galgani, tornando a parlare della dama di Uomini e Donne. Ormai da tempo il cavaliere toscano ha abbandonato il Trono Over, lasciando la trasmissione di Maria De Filippi (e la sua ex) per dedicarsi ad un nuovo progetto imprenditoriale. Nonostante ciò continua a rimanere legato a Gemma Galgani e alla relazione che hanno vissuto in passato. Oggi che è nuovamente single la dama torinese ...

Fabio Esposito e Marcella a Uomini e Donne : “Siamo sicuri del nostro amore” : Uomini e Donne: Fabio Esposito e Marcella parlano della loro storia d’amore Nella puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne ospiti principali sono stati Fabio Esposito e Marcella Esposito di Temptation Island Vip. Per i pochi che non lo sapessero la coppietta ha partecipato alla prima edizione del reality show più piccante della televisione italiana. Tuttavia per i due innamorati questa esperienza televisiva è durata solamente 3 ...

Uomini e Donne - Nicola Panico : "Ho accettato questo perché per lei era lavoro. Sara - perché mi hai fatto questo?" : Il caso di Sara Affi Fella, la tronista di Uomini e Donne che parallelamente al programma ha mantenuto la sua precedente relazione amorosa, è stato uno degli scandali che ha tenuto banco in questo inizio di stagione televisiva. Nicola Panico, l'ex fidanzato di Sara, è tornato a parlare del caso che ha acceso i riflettori sulla loro storia d'amore ormai conclusa, e lo ha fatto dalle pagine di Chi con una lunga intervista.Panico ha ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti ai corteggiatori di Gemma : "E' una donna particolare" : Giorgio Manetti, ex protagonista del trono over di 'Uomini e Donne', in una lunga intervista al settimanale 'Mio', ha spiegato perché i corteggiatori dell'ormai ex fidanzata Gemma Galgani, in questi mesi di sua lontananza dal piccolo schermo (salva l'ospitata a 'Pomeriggio 5' di Barbara D'Urso), hanno fallito nell'unica missione prevista dal programma di Maria De Filippi: quello di far breccia nel cuore di una donna per poter costruire un ...

Uomini e Donne - Karina Cascella contro Mario Serpa? La precisazione : Karina Cascella, tornata, a gran richiesta, nel parterre degli opinionisti del trono classico di Uomini e Donne (accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti), nelle scorse ore, è stata al centro delle polemiche per un attacco, non tanto velato, al collega di seduta, Mario Serpa, verso cui non ha speso parole molto affettuose: Sarà cosciente anche lui, senza nessuna polemica perché mi sta simpatico, che in puntata la sua presenza è a dir poco ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e la fine oscena oltre ogni immaginazione : 'Pare che in Molise...' : Una fine oscena per Sara Affi Fella . Secondo quanto riportato da Chi , la ex tronista di Uomini e donne travolta dallo scandalo del fidanzamento nascosto per partecipare al programma di Maria De ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e la menzogna peggiore di tutte. L'ex Nicola : 'Dovevamo sposarci - poi lei...' : Le bugie hanno le gambe belle e corte di Sara Affi Fella . Intervistato da Chi , il suo ex Nicola Panico svela nuovi, clamorosi dettagli sullo scandalo della ex tronista di Uomini e donne che ha finto ...

Gianni Sperti e Uomini e donne - clamorosa indiscrezione sullo storico opinonista : Gianni Sperti lascia Uomini e donne? È il sito Kontrokultura a insinuare il dubbio nei telespettatori. Se fosse vero, sarebbe davvero una notizia choc per i fan del programma di Maria De Filippi. Già perché Gianni Sperti, ex ballerino nonché ex marito di Paola Barale, è uno dei personaggi più amati di Uomini e donne. Se se ne andasse sarebbe un vero disastro… L’opinionista insieme a Tina Cipollari fa parte del format di Maria de Filippi da molto ...