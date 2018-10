Uomini e Donne | Gianni Sperti completamente nudo su Instagram

Mara Fasone abbandona il Trono Classico di Uomini e Donne : Uomini e Donne anticipazioni: Mara Fasone lascia il Trono Classico Poco fa è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E, come anticipato dal blog IlVicolodelleNews.it, Mara Fasone ha abbandonato clamorosamente il dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Come rivelato dal portale on line, è stata proprio quest’ultima a inizio puntata a dare questo annuncio choc. In pratica la De Filippi ha ...

Bomba a 'Uomini e donne' - la tronista lascia il programma : Mara Fasone, da tempo al centro delle critiche perché giudicata dagli haters troppo saccente, abbandona il trono affermando...

FABIO E MARCELLA ESPOSITO / La coppia di Temptation Island Vip prossima alle nozze (Uomini e donne) : FABIO e MARCELLA ESPOSITO sono la prima coppia che ha lasciato Temptation Island Vip, arrivando al falò di confronto già nella prima puntata.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:29:00 GMT)

GIANLUCA SCUOTTO - TRONO OVER / Esce con Valentina e scatena il pianto di Roberta (Uomini e donne) : Nella puntata odierna di Uomini e donne, Roberta apprenderà con delusione che GIANLUCA SCUOTTO è uscito con Valentina, tutti i dettagli della nuova puntata del TRONO OVER.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:07:00 GMT)

Uomini e Donne gossip - Gemma ringrazia Alessandra Amoroso : ecco perché : gossip Uomini e Donne, Gemma Galgani: un messaggio speciale per Alessandra Amoroso, ecco cosa è successo Gemma Galgani resta indubbiamente la protagonista indiscussa del Trono Over. Il pubblico di Uomini e Donne ha imparato ad amare e odiare allo stesso tempo la dama di Torino. Da ormai diversi anni, la signora fa parte del parterre […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Gemma ringrazia Alessandra Amoroso: ecco perché proviene da gossip e ...

Uomini E DONNE/ Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano : scelti i testimoni! (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. In arrivo la prima scelta? Raffaella Mennoia lancia l'indizio su Instagram: sarà Mara Fasone la prima a scegliere?(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:27:00 GMT)

Uomini e Donne news - Aldo e Alessia di nuovo genitori? La Cammarota si svela : news Uomini e Donne: Aldo e Alessia desiderano altri figli? La Cammarota risponde e racconta nuovi dettagli Aldo e Alessia sono e resteranno per sempre una delle coppie più belle nate nello studio di Uomini e Donne. I due hanno fatto sognare milioni di telespettatori italiani, finendo per ricevere innumerevoli consensi da parte del pubblico […] L'articolo Uomini e Donne news, Aldo e Alessia di nuovo genitori? La Cammarota si svela proviene ...

Uomini e donne - il dramma di Gemma Galgani : vede il vero amore - crollo e lacrime in diretta. Uno strazio : Nella puntata di mercoledì 24 ottobre del trono Over di Uomini e donne è stato dato spazio agli ultimi concorrenti di Temptation Island Vip , Fabio e Marcella Esposito . I due sono arrivati alla corte ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 24/10 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre con la signora Andreana che si rivolge al signor Raffaele dicendogli che le piacerebbe molto poterlo frequentare e che il video della casa e la sua passione per gli animali l’hanno profondamente colpita. Direttamente da Temptation Island Vip, Fabio e Marcella sono venuti oggi a trovarci. Bellissimi e più felici che mai ci raccontano come procede tra loro e come stanno vivendo la ...

Uomini e Donne - trono over : arrivano nuove rivali per Gemma | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Cinque nuove dame sono entrate nello studio per conoscere Rocco, la nuova fiamma di Gemma Galgani. Il cavaliere aveva dichiarato di essere propenso a conoscere nuove Donne, dato che la storia con la dama torinese è tramontata sul nascere. Le cinque nuove dame, però, hanno scatenato la rabbia, e forse anche la gelosia, di Gemma, che ha ingaggiato un duello ...

Uomini e Donne - Fabio e Marcella in studio : Gemma in lacrime : Uomini e Donne: Fabio e Marcella di Temptation Island Vip in studio, la commozione di Gemma Galgani Arrivano nello studio di Uomini e Donne, Fabio e Marcella di Temptation Island Vip. Ed ecco che Gemma Galgani si lascia andare a una commozione visto l’amore che unisce questa coppia. Ricordiamo che i due hanno lasciato il […] L'articolo Uomini e Donne, Fabio e Marcella in studio: Gemma in lacrime proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Giorgio lancia un messaggio ai corteggiatori di Gemma : Giorgio Manetti lancia un messaggio ai corteggiatori di Gemma Galgani, tornando a parlare della dama di Uomini e Donne. Ormai da tempo il cavaliere toscano ha abbandonato il Trono Over, lasciando la trasmissione di Maria De Filippi (e la sua ex) per dedicarsi ad un nuovo progetto imprenditoriale. Nonostante ciò continua a rimanere legato a Gemma Galgani e alla relazione che hanno vissuto in passato. Oggi che è nuovamente single la dama torinese ...

Fabio Esposito e Marcella a Uomini e Donne : “Siamo sicuri del nostro amore” : Uomini e Donne: Fabio Esposito e Marcella parlano della loro storia d’amore Nella puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne ospiti principali sono stati Fabio Esposito e Marcella Esposito di Temptation Island Vip. Per i pochi che non lo sapessero la coppietta ha partecipato alla prima edizione del reality show più piccante della televisione italiana. Tuttavia per i due innamorati questa esperienza televisiva è durata solamente 3 ...

Uomini e Donne - Nicola Panico : "Ho accettato questo perché per lei era lavoro. Sara - perché mi hai fatto questo?" : Il caso di Sara Affi Fella, la tronista di Uomini e Donne che parallelamente al programma ha mantenuto la sua precedente relazione amorosa, è stato uno degli scandali che ha tenuto banco in questo inizio di stagione televisiva. Nicola Panico, l'ex fidanzato di Sara, è tornato a parlare del caso che ha acceso i riflettori sulla loro storia d'amore ormai conclusa, e lo ha fatto dalle pagine di Chi con una lunga intervista.Panico ha ...