Uomini e Donne anticipazione | Mara Fasone ha lasciato il Trono Leggi il motivo

Pamela Barretta - trono Over / In lacrime per Pino e il suo passato : sul web è polemica! (Uomini e donne) : Saranno lacrime amare quelle che verserà Pamela Barretta nella puntata di oggi del trono Over di Uomini e donne. Scopriamo insieme per quale motivo accadrà questo.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 22:01:00 GMT)

Uomini e Donne - Andrew resta per Teresa ma non è come sembra : Anticipazioni Uomini e Donne sul trono di Teresa: registrazione del 24 ottobre 2018 Oggi è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico. Abbiamo le anticipazioni su Teresa Langella, che è uscita in esterna con Antonio, Luca e Andrew. Partiamo subito con il parlare dell’ex di Temptation Island: ha organizzato un’esterna molto romantica, plaid vino […] L'articolo Uomini e Donne, Andrew resta per Teresa ma non è come ...

Uomini e Donne - Mara : 'Sono stata bersagliata dagli haters' : Nella giornata di oggi si è svolta la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La trasmissione è iniziata subito con un colpo di scena, con la De Filippi che ha comunicato che la tronista Mara Fasone ha abbandonato il programma. La palermitana avrebbe fatto sapere alla redazione di non sentirsi più adatta al contesto a seguito delle critiche subite dagli 'haters'. Mara, ...

Uomini e Donne registrazione - Luigi e Lorenzo non si fidano delle corteggiatrici : Uomini e Donne, le anticipazioni del trono Classico sulla registrazione del 24 ottobre La puntata del trono Classico registrata oggi, 24 ottobre, è cominciata con l’annuncio dell’abbandono del trono di Mara Fasone. L’ormai ex tronista non si è neanche presentata in studio, a spiegare cosa è successo è stata Maria De Filippi e ha liquidato […] L'articolo Uomini e Donne registrazione, Luigi e Lorenzo non si fidano delle ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti completamente nudo su Instagram : Gianni Sperti, al pari di Tina Cipollari, è una delle colonne portanti di Uomini e Donne. Da anni, infatti, i due opinionisti commentano in studio le vicende dei protagonisti del programma. Nel trono classico sono affiancati da Mario Serpa e Jack Vanore; in quello over, invece, c’è anche Tinì con loro. Gianni e Tina sono due istituzioni ormai a Uomini e Donne. Lui, classe 1973, ex ballerino ed ex marito di Paola Barale, è approdato nella ...

