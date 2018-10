Una Vita Anticipazioni 25 ottobre 2018

Anticipazioni Una Vita trama puntate dal 29 ottobre al 3 novembre 2018 : La Fine di Cayetana! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 29 ottobre 2018 a sabato 3 novembre 2018: Adela lascia il convento ed insieme a Simon riesce a trovare Carlos. Nella palazzina dove abita Cayetana, scoppia un terribile e devastante incendio. Anticipazioni Una Vita: Ursula piazza un ordigno a casa di Cayetana, proprio quando lei sta per incontrare il vero padre, Jaime Alday. Le fiamme divampano nella palazzina nobiliare. Lolita si allontana sempre ...

Una Vita anticipazioni : SAMUEL gravemente ferito!!! : Scoperta shock in arrivo per SAMUEL Alday (Juan Gareda) nei prossimi episodi italiani di Una Vita: grazie agli stratagemmi della perfida Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro), il ragazzo capirà che la “fidanzata” Blanca (Elena Gonzalez) è attratta dal fratello Diego (Ruben De Eguia) e così andrà su tutte le furie. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che Ursula, una volta intuita la tresca in corso tra la figlia e Diego, ...

Una Vita Anticipazioni 24 ottobre 2018 : Ursula offre a Cayetana un'occasione per salvarsi : Ursula inaspettatamente offre a Cayetana una possibilità di salvarsi mentre Trini promette ad Antoñito di aiutarlo con Lolita.

Una Vita anticipazioni - puntate spagnole : Blanca Dicenta incontra l’amore : Blanca Dicenta e Diego Alday, i nuovi arrivi nel cast di Una Vita, intrecceranno una trama amorosa. Antonito dovrà invece affrontare l’ira di Arturo. Una grande protagonista se ne andrà da Acacias 38, di chi si tratterà? Eccovi tutte le anticipazioni provenienti dalla spagna. Blanca Dicenta trova l’amore ad Acacias Nel ricco quartiere di Acacias non mancano le novità. Grazie alle anticipazioni sulle puntate spagnole della soap, ...

Spoiler - Una Vita : la fine di Cayetana - Mauro salva Teresa dall'incendio : Nuovo appuntamento con le notizie di Una Vita, [VIDEO] lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che ogni giorno intrattiene i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre, svelano che Cayetana Sotelo Ruz uscira' di scena per colpa della vendetta di Ursula Dicenta. Teresa, invece, sara' salvata grazie a Mauro, mentre Maria Luisa credera' che Antonito nutra un interesse ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Koval - padre di Ursula - la fa rinchiudere in manicomio : Giunto ad Acacias, il crudele padre della Dicenta sconvolgerà i piani della Dark Lady e la farà rinchiudere in manicomio.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : la morte di Cayetana è un finale aperto : Al termine di questa settimana vedremo anche in Italia le prime immagini della tragica fine di Cayetana Sotelo Ruz. In realtà si tratterà di un finale aperto, scopriamo perché...