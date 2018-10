Una speranza per il piccolo Ale | “Deve vivere”

C'è Una speranza per Luca - il giovane con un tumore incurabile : il 6 novembre volerà in Texas : Luca Cardillo ha un sogno nel cassetto, quello di fare l'attore. Il 23enne si era trasferito dalla sua Giarre, in provincia di Catania, per frequentare l'Accademia di Cinecittà, a...

Luca Cardillo - visita negli Usa per tumore inoperabile / Video - visibilità per le Iene ora c'è Una speranza : Luca Cardillo ora ha una speranza per il suo tumore inoperabile, volerà negli Stati Uniti per una visita specialistica alla gamba dopo la visibilità data da Le Iene Show.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 18:20:00 GMT)

'C'è Una barca in mezzo alle onde - è Una barca che porta speranza" - Diario di bordo da Mediterranea : I garanti del progetto sono un gruppo di parlamentari, tra cui Nicola Fratoianni ed Erasmo Palazzotto, con il sostegno di esponenti del mondo della cultura e della società civile. Ecco il Diario di ...

Inter-Modric - non è finita : rinnovo col Real lontano - c'è ancora Una speranza : Così, come scrive il Corriere dello Sport , un rinnovo che le Merengues davano per scontato non lo è più: Florentino vuole rinnovare di un'ulteriore stagione il contratto dell'ex Tottenham , che però ...

Pd - Martina a Piazza Grande 'Gli avversari sono fuori - restiamo uniti'. Zingaretti 'Battiamoci per Una nuova speranza' : 'sono qui per ascoltare, è giusto che un segretario vada ad ascoltare le proposte che ci sono. Ce ne saranno altri di questi appuntamenti, l'importante è tenere presente che il nostro avversario è la ...

Jerome - senza Una gamba ma in campo con un messaggio di speranza : Da dietro è arrivata un'auto veloce, è uscita di strada e mi ha falciato".Jerome si appresta a partecipare alla sua prima coppa del Mondo, la terza della squadra. Il messaggio che vuole lanciare è di ...

Una nuova speranza per i pastori d'Etiopia : Tutto il suo mondo è la pastorizia. 'Nella mia immaginazione io non riesco a vedere un'altra vita. Ma se perdiamo i nostri animali, quale sarà il nostro futuro?'. Suo marito Mahamud ha cominciato a ...

Mdp - Speranza a Fico : “Conserviamo Una tessera per te” : Il presidente della Camera Roberto Fico accolto alla festa di Articolo 1-Mdp con una tessera dal coordinatore Roberto Speranza: "Abbiamo una tessera da parte te la teniamo. Molte delle cose che dici superano a sinistra la nostra gente".Continua a leggere

Il libro di Sergio Astori e don Sergio Massironi racconta 12 parole attraverso 12 incontri. Uno strumento utile a educatori e ragazzi per prepararsi al Sinodo sui giovani. MARCO BISCELLA(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 06:09:00 GMT)

La battaglia di Lele Spedicato dei Negramaro - arriva Una speranza in più dall’ultimo bollettino medico : Lele Spedicato dei Negramaro continua a lottare per tornare alla vita. Il chitarrista dei Negramaro, colpito da emorragia cerebrale nella mattinata del 17 settembre, è tuttora ricoverato presso il reparto di terapia intensiva del Vito Fazzi di Lecce, nel quale è stato trasportato in condizioni disperate dai soccorsi allertati dalla moglie di Spedicato, Clio. Secondo l'ultimo bollettino medico, l'artista sarebbe in lento miglioramento ...

"Dal TAR Una vittoria che alimenta la speranza” Bracco : "Per Una volta la Natura vince" : L'Aquila - Oltre ventimila metri cubi di cemento che si sarebbero potuti riversare nel cuore del Parco Sirente Velino in piena area protetta sono stati fermati dalla giustizia amministrativa. Il TAR dell'Abruzzo, grazie alla tenacia e determinazione messa in campo da alcune associazioni ambientaliste tramite la presentazione di un documentato ricorso, ha sostanzialmente sentenziato che la tutela e conservazione sia dei SIC (Siti di ...

Gli Accordi di Oslo-Washington 13 settembre 1993-13 settembre 2018 : la morte di Una speranza : Tredici settembre 1993 - Gli occhi del mondo sono puntati sul prato della Casa Bianca. Emozione, speranza, la convinzione che si stava determinando un evento che avrebbe potuto cambiare il corso della Storia in Medio Oriente. Quel giorno, è una testimonianza personale, ero a Gerico per seguire in una piazza stracolma e festante la cerimonia della firma degli Accordi di Oslo-Washington. Ricordo la sorpresa scioltasi poi un lungo applauso ...

Tommaso Paradiso tifa per il dem Zingaretti : "È Una nuova speranza" : Tommaso Paradiso vota Nicola Zingaretti. Il frontman dei The Giornalisti fa il suo personale endorsement in vista delle primarie del Partito Democratico che rivoluzioneranno i dem dopo la segreteria di Matteo Renzi.Il cantante, infatti, in occasione di un"intervista alla rivista Rolling Stone (che gli ha dedicato anche la copertina del suo ultimo numero) si lascia andare a considerazioni politiche. Del tipo: "Vorrei - come nel primo episodio di ...

C'è addirittura chi la vorrebbe incinta