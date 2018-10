Una new entry de La Casa di Carta 3 conferma il progetto di una quarta stagione della

'Domani scuole chiuse a Napoli' - ma è Una fake news sul maltempo in Campania : Una fake news gira in queste ore in cui si annuncia che le scuole resteranno chiuse anche domani. Sono probabilmente studenti, con poca voglia di studiare, che cercano di portare a casa un altro ...

«Domani scuole chiuse a Napoli» - ma è Una fake news sul maltempo in Campania : Una fake news gira in queste ore in cui si annuncia che le scuole resteranno chiuse anche domani. Sono probabilmente studenti, con poca voglia di studiare, che cercano di portare a casa un altro...

'Domani scuole chiuse' - ma è Una fake news sul maltempo in Campania : NAPOLI - Una fake news gira in queste ore in cui si annuncia che le scuole resteranno chiuse anche domani. Sono probabilmente studenti, con poca voglia di studiare, che cercano di portare a casa un ...

Un nuovo matrimonio nel cast di Grey’s Anatomy - va a nozze Una new entry della 15ª stagione (foto) : Dopo le recenti nozze di Kevin McKidd, c'è stato un altro matrimonio nel cast di Grey's Anatomy: stavolta a convolare a nozze è stata una new enty della quindicesima stagione, l'attore Chris Carmack. L'interprete del cosiddetto "Dio dell'Ortopedia" Atticus Lincoln, detto Link, ha sposato la storica fidanzata Erin Slaver con cui ha anche una figlia. Era stata proprio la Slaver - violinista, cantante, compositrice e attrice - a condividere ...

Stangata sulle assicurazioni auto? Tiramani : è Una fake news : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Stangata sulle assicurazioni ...

Renzi contro il presidente della Rai Foa : 'E' Una fake news che cammina' : "L'accordo con i 5 Stelle era anche vantaggioso, ma la politica non e' solo scambio di nomine, non è solo potere", ha spiegato. "I mercati ballano, Salvini e Di Maio fermatevi finché siete in tempo" -...

Leopolda - Renzi : “Foa è un bugiardo - Una fake news vivente. Schede segnate per la sua elezione” : Durissimo j’accuse pronunciato dal senatore Pd, Matteo Renzi, contro il presidente della Rai, Marcello Foa, nel suo discorso di chiusura della nona edizione della Leopolda. Renzi menziona la discussa intervista rilasciata da Foa al quotidiano israeliano Haaretz (“L’intera delegazione del Pd, ha ricevuto finanziamenti dal miliardario George Soros“): “Il presidente della Rai è un bugiardo, è una fake news vivente, è una fake news che ...

Renzi contro il presidente Rai Foa : 'E' Una fake news che cammina' : Il presidente della Rai, Marcello Foa, "è un bugiardo, una fake news che cammina". A puntare il dito dal palco della Leopolda è l'ex premier, Matteo Renzi, ribattendo all'intervista rilasciata da Foa "...

Leopolda - Renzi : “Foa è un bugiardo - Una fake news vivente. Va denunciato per diffamazione - è Una vergogna” : Durissimo j’accuse pronunciato dal senatore Pd, Matteo Renzi, contro il presidente della Rai, Marcello Foa, nel suo discorso di chiusura della nona edizione della Leopolda. Renzi menziona la discussa intervista rilasciata da Foa al quotidiano israeliano Haaretz (“L’intera delegazione del Pd, ha ricevuto finanziamenti dal miliardario George Soros“): “Il presidente della Rai è un bugiardo, è una fake news vivente, è una fake news che ...

NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 20 e 27 ottobre : per Mosley e Callen Una missione in coppia? : Nuovo appuntamento con le squadre di NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2. Stasera, 20 ottobre, andranno in onda gli episodi diciassette per la squadra di los Angeles e il diciotto per il team di New Orleans. Ecco le anticipazioni. Si inizia con l'episodio 9×17 di NCIS Los Angeles, dal titolo “L’officina”, di cui la sinossi: Mentre indagano su un caso di persona scomparsa, il team scopre un killer che mette su degli spettacoli ...

Grande Fratello VIP : Una new entry in arrivo e le puntate aumentano : La terza edizione del Grande Fratello Vip si sta rivelando non molto bene per Canale 5, che in queste quattro puntate andate in onda non sono stati registrati ascolti notevoli. Però,a partire dal 22 ottobre, dopo l’ingresso momentaneo di Cristiano Malgioglio [VIDEO], ci saranno ulteriori novita' con l'ingresso nella casa di un nuovo vip che arricchira' il cast. Il nome è ignoto, ma i bene informati parlano della modella e influencer Taylor Mega, ...

Grande Fratello VIP : Una new entry in arrivo e le puntate aumentano : La terza edizione del Grande Fratello Vip si sta rivelando non molto bene per Canale 5, che in queste quattro puntate andate in onda non sono stati registrati ascolti notevoli. Però,a partire dal 22 ottobre, dopo l’ingresso momentaneo di Cristiano Malgioglio, ci saranno ulteriori novità con l'ingresso nella casa di un nuovo vip che arricchirà il cast. Il nome è ignoto, ma i bene informati parlano della modella e influencer Taylor Mega, ex fiamma ...

Grande Fratello VIP - Una new entry in arrivo e le puntate aumentano : La terza edizione del Grande Fratello Vip si sta rivelando non molto bene per Canale 5, che in queste quattro puntate andate in onda non sono stati registrati ascolti notevoli. Però,a partire dal 22 ottobre, dopo l’ingresso momentaneo di Cristiano Malgioglio, ci saranno ulteriori novità con l'ingresso nella casa di un nuovo vip che arricchirà il cast. Il nome è ignoto, ma i bene informati parlano della modella e influencer Taylor Mega, ex fiamma ...

Anticipazioni U&D - nuova registrazione : primo bacio per Mara - Luigi preso da Una new entry : Il programma pomeridiano di Maria De Filippi, Uomini e Donne [VIDEO], continua a regalare emozioni e colpi di scena in ogni nuova registrazione. Infatti, nell'ultima registrazione del trono classico effettuata ieri 17 ottobre 2018, la tronista Mara ha iniziato a lasciarsi andare con alcuni suoi corteggiatori, in particolare con Andrea Dal Corso, anche se quest'ultima ancora non si fida totalmente del suo corteggiatore. Tuttavia, l'esterna più ...