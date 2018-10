Un tablet flessibile accanto al Samsung Galaxy X o F | accoppiata vincente

optimaitalia

: Un tablet flessibile accanto al #SamsungGalaxyX o F: accoppiata vincente - OptiMagazine : Un tablet flessibile accanto al #SamsungGalaxyX o F: accoppiata vincente - WorldPc_ : LG e Lenovo sviluppano un tablet da 13' con display pieghevole | Rumor: LG, fornitore del display flessibile, avreb… - Steve_Torvalds : LG e Lenovo starebbero lavorando ad un tablet “flessibile” -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) IlX o F (non è ancora chiaro come si chiamerà il primo smartphone pieghevole del brand asiatico) potrebbe essere affiancato da un, come suggeriscono le ultime indiscrezioni portate alla luce dalla Redazione di 'LetsGoDigital'. Il brevetto cui si riferisce la teoria risale allo scorso aprile, anche se la pubblicazione è avvenuta solo da poco.Secondo il progetto appena menzionato, il dispositivo, una volta aperto, potrà essere utilizzato proprio come si fa con untradizionale: tuttavia, se e quando l'utente desidera utilizzare solo una metà del display, potrà ripiegarlo in una direzione, cosa che comporterà lo spegnimento di metà pannello, con il passaggio automatico ad un'interfaccia utente che ricorderà quella di uno smartphone. In alternativa, ripiegando lo schermo nella direzione opposta, si potrà riporre ilpieghevole in tasca, ...