Un nuovo DLC gratuito di Pathfinder | Kingmaker è ora disponibile

Shadow of the Tomb Raider : il nuovo "Dev Diary" analizza nuovi contenuti e programmi per futuri DLC : Un nuovo filmato "Dev Diary" è stato pubblicato per Shadow of the Tomb Raider, e come riporta VG247 nel video sono analizzati i programmi del team per i prossimi DLC, e anche alcuni contenuti di gioco.Eidos Montreal ripercorre la trama del gioco, ma anche i personaggi secondari, le nuove avventure di Lara, le armi, e i nuovi contenuti di "La Forgia".Il video è di circa 6 minuti, il che non è male per un diario di sviluppo, per cui vedere bene di ...

Kingdom Come : Deliverance si espande con un nuovo DLC : Warhorse Studios e Deep Silver hanno oggi pubblicato un nuovo DLC dell’RPG medioevale acclamato dalla critica, Kingdom Come: Deliverance. Kingdom Come: Deliverance: Disponibile il nuovo DLC Grazie ai nuovi contenuti i giocatori potranno immergersi in “The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon” e scoprire Come un giovane gentiluomo può conquistare il cuore di una damigella. Il DLC è disponibile per PlayStation ...

Fist of the North Star Lost Paradise : il nuovo DLC Kiryu Skin si mostra in un trailer : Tramite un comunicato stampa, Koch Media ha annunciato il nuovo DLC di Fist of the North Star: Lost Paradise dedicato al mitico Kazuma Kiryu della saga Yakuza.Il comunicato recita:"Guarda il Dragone di Dojima mentre entra nella landa desolata nel nuovo trailer per il DLC Kiryu Skin. Non perderti il DLC Kiryu Skin, che sarà gratuito per un periodo di tempo limitato dal 2 al 15 Ottobre, per vestire i panni del Dragone di Dojima nell'universo di ...

The Binding of Isaac : Repentance confermato come nuovo DLC : Ricordate quel teaser trailer di The Binding of Isaac: Repentance che è stato rilasciato qualche giorno fa? Bene. Dopo alcune speculazioni dei fan, il creatore di The Binding of Isaac, Edmund McMillen, ha rivelato tramite Twitter che The Binding of Isaac: Repentance è il contenuto scaricabile finale per The Binding of Isaac: Rebirth.come segnala bloody-disgusting.com, Nicalis è al PAX West di Seattle, e, proprio per questa occasione, ha mostrato ...

Disponibile un nuovo trailer per il terzo DLC di Sword Art Online : Fatal Bullet : Bandai Namco ha rivelato un nuovo trailer nel quale possiamo vedere il terzo DLC pack in arrivo per Sword Art Online: Fatal Bullet, riporta Dualshockers.Come possiamo vedere dunque un terzo DLC per Sword Art Online: Fatal Bullet arriverà molto presto e grazie al trailer rivelato da Namco possiamo vedere alcune scene di gioco e nuovi personaggi con cui avremo a che fare: Alice e Eugeo.Vedremo anche quella che sembrerebbe una nuova tipologia di ...

Call of Duty WWII : nuovo trailer e dettagli per il DLC Shadow War : Il quarto pacchetto DLC per Call of Duty: WWII, Shadow War, è in arrivo la prossima settimana, il 28 agosto per PS4. In vista del lancio Activision ha rilasciato un nuovo trailer per mostrare ai fan quello che devono aspettarsi.Come riporta VG247.com, il DLC include tre mappe multiplayer, Airship, Chancellery e Excavation, oltre a una nuova missione War Mode e l'ultimo capitolo della saga Nazi Zombies.Airship è ambientata in una base nemica ...