Un angelo bianco con l' anima nera | così Desirée raccontava i suoi fantasmi

Una storia lunga 55 anni - una cultura lunga secoli. A Sant' angelo in Vado torna la Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche : Tra concerti, spettacoli di fuoco, laboratori sensoriali, storie d'amore e rievocazioni storiche , l'evento mediatico di spicco sarà come sempre il Tartufo d'Oro , 28ottobre, , con la consegna di ...

Paolo Savona - la clamorosa badilata ad angelo Panebianco e al Corriere della Sera : 'Altri lo sperano...' : Non ho mai auspicato una crisi del nostro debito pubblico, anzi ho costantemente operato per intraprendere una politica economica al fine di evitarla; e non ho mai pensato a trattare con la Russia, ...

Monte Bianco - guida alpina di Bolzano precipita e muore : Philipp angelo aveva 36 anni : Philipp Angelo, il trentaseienne di Bolzano morto in un incidente in montagna avvenuto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco, era un alpinista provetto ed esperto con una carriera costellata da ascese impegnative. È precipitato lungo quella che è definita la “parete delle pareti” oppure la “Via delle Vie”. Quattro vittime in diversi incidenti in 24 ore.Continua a leggere