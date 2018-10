Ultrasonic PerfectCare è la penna smacchiante che risolve in pochi minuti il problema

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Alzi la mano chi non si è mai schizzato di pomodoro la camicia bianca, o non ha mai fatto cadere una goccia di vino sulla tovaglia. Di solito per rimediare bisogna pretrattare con i detersivi specifici, da oggi non serve più, perché è arrivata in commercio una soluzione tecnologica efficace: ladi Electrolux. Ha dimensioni più abbondanti delle penne stilo a inchiostro che usiamo per scrivere, è lunga 8 centimetri ed è collegata a un filo elettrico con relativo alimentatore da parete, quindi non possiamo riporla nel taschino quando siamo fuori casa. Però è un accessorio utilissimo in casa per togliere le macchie. Senza usare sostanze chimiche dal cattivo odore, detersivi che possono lasciare aloni o danneggiare i tessuti. Semplicemente con un po’ d’acqua e una goccia di detergente incolore. L’ingrediente principale sono gli ...