Ultrà Juve | i tifosi del Toro a Cairo | non vogliamo Agnelli allo stadio

Inchiesta Report : Juventus - biglietti agli Ultrà anche nel 2018. Gravina e Figc - ora tocca a voi : Dall'ok allo striscione di Superga al misterioso suicidio di Bucci, tante ombre che collegano la 'ndrangheta alla tifoseria bianconera: servono riforme

‘Ndrangheta-Juventus - ultras e bagarinaggio a Report : accuse anche sulla stagione in corso : E’ un’inchiesta incredibile quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. La trasmissione andrà in onda alle 21:10 su Rai Tre. Nell’inchiesta saranno definiti i rapporti con gli ultras e la malavita ed il fenomeno del bagarinaggio, per il quale la Juventus è stata condannata in sede di giustizia sportiva. Secondo un ex ultras, Bryan ...

Juventus - ultras e bagarinaggio : accuse anche sulla stagione in corso. L’anticipazione di Report : “Una signora Alleanza”, l’inchiesta di Report, che va in onda stasera, lunedì 22 ottobre, su Rai3 sui rapporti con gli ultras e la malavita, svela che il fenomeno del bagarinaggio – per il quale la Juventus è stata condannata in sede di giustizia sportiva, sia ancora in auge. Un ex ultras, Bryan Herdocia, mostra i biglietti rivenduti per due partite della stagione in corso: Juve-Lazio di campionato e Valencia-Juve di ...

Juventus - gli Ultrà contestano : 'Una società che odia la sua gente' : TORINO - Alcuni striscioni firmati Drughi , gli ultrà bianconeri, sono comparsi nei pressi dell' Allianz Stadium a poche ore dalla partita di campionato contro il Genoa in cui la Juventus è chiamata a ...

Ultrà - la sentenza : 'ndrangheta nel bagarinaggio della Juve : 'È indubitabile' che ci sia stato 'un interessamento diretto delle 'locali' piemontesi della 'ndrangheta nella spartizione del business dei biglietti della Juventus'. È quanto si legge nelle ...

La Juventus ed il rapporto con le curve - parla un capo ultras : “i biglietti per il bagarinaggio ce li dà la società” : Juventus finita nel mirino delle critiche a causa del rapporto con i capi ultras della curva bianconera: l’inchiesta di Report prosegue L’inchiesta di Report sulla curva della Juventus è destinata a far molto discutere. In attesa della trasmissione del 22 ottobre, il programma di Rai Tre ha diffuso alcune anticipazioni relative ai rapporti tra la curva e la società bianconera. Nel video a corredo dell’articolo, le ...