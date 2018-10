Ufficiale il nuovo duetto di Kanye West e Nicki Minaj per l’album YANDHI | a 8 anni da

Tempi moderni è il nuovo singolo di Vasco? Caccia allo spoiler con data d’uscita Ufficiale : Il nuovo singolo di Vasco è Tempi moderni? Lo spoiler arriva direttamente dalla prevendita su Amazon, nella quale viene anche rivelata la data d'uscita ufficiale della prossima prova di studio del rocker di Zocca. Stando a quanto riportato dalla piattaforma di e-commerce, il nuovo singolo dovrebbe raggiungere il mercato e le radio a partire dal 23 novembre e con il titolo di Tempi moderni, quello che qualche settimana fa era stato smentito ...

Ufficiale - il Parma non è più cinese : alla cordata locale 'Nuovo Inizio' il 60% del club : Non è il nostro mestiere e non è quello che possiamo o vogliamo fare 'da grandi', avendo anche sperimentato sulla nostra pelle alcune negatività del mondo del calcio. La ricerca di un'azionista di ...

Anche J-Ax nel nuovo album di Baby K in uscita il 16 novembre : Ufficiale la tracklist di Icona : J-Ax nel nuovo album di Baby K è solo uno dei tanti featuring inseriti in Icona, prossima prova di studio di Claudia Nahum dopo il successo del singolo Da Zero a Cento. Il rapper milanese, che in questi giorni è impegnato nel tour celebrativo dei suoi 25 anni di carriera al Fabrique, compare nel brano Certe cose. Nella tracklist di Icona già annunciata, Anche una collaborazione con Gemitaiz ma Anche una con DVicio, per riportare alla ...

Eurolega – StubHub nuovo partner per la vendita Ufficiale dei biglietti : Slam Dunk: StubHub ed EuroLeague Basketball siglano una partnership per la vendita ufficiale dei biglietti EuroLeague Basketball e StubHub annunciano la partnership con cui StubHub diventa partner ufficiale per la biglietteria, il marketplace fan-to-fan e la vendita di pacchetti VIP della Turkish Airlines EuroLeague Final Four di pallacanestro. EuroLeague Basketball e StubHub hanno stretto questa partnership con l’obiettivo di migliorare ...

Capodanno a Sanremo con i The Kolors - Ufficiale il concerto per festeggiare il nuovo anno : Il Capodanno a Sanremo con i The Kolors è confermato. Sarà il gruppo di Stash Fiordispino a salutare il 2018 con un concerto che si terrà il 31 dicembre in Pian di Nave. Sono di entusiasmo le parole di Olmo Romeo del Cda del Casinò, che ha rimarcato come l'importanza del turismo sia fondamentale per la casa da gioco: "Perché non ripetersi, visto che l’anno scorso è andato benissimo nonostante non sia il nostro lavoro, quello di ...

Ufficiale Henry nuovo tecnico Monaco : ANSA, - ROMA, 13 OTT - "Sono fiero di annunciare che ho accettato l'incarico di allenatore del Monaco. Negli ultimi mesi avevo ricevuto varie proposte, ma il Monaco è una parte speciale di me, visto ...

Ufficiale Henry nuovo tecnico Monaco : ANSA, - ROMA, 13 OTT - "Sono fiero di annunciare che ho accettato l'incarico di allenatore del Monaco. Negli ultimi mesi avevo ricevuto varie proposte, ma il Monaco è una parte speciale di me, visto ...

Monaco - è Ufficiale : Henry è il nuovo allenatore : MONTE CARLO, Monaco, - Adesso è ufficiale: Thierry Henry è nuovo allenatore del Monaco per le prossime tre stagioni, fino al giugno 2021. Lo ha annunciato la società monegasca con una nota. Il 41enne ...

VITTORIO SGARBI HA COMPRATO IL CERVIA/ Ufficiale : è il nuovo presidente del club romagnolo di Serie D : VITTORIO SGARBI ha COMPRATO il CERVIA. Ufficiale: è il nuovo presidente del club romagnolo di Serie D. "Ho chiesto consigli a Berlusconi, voglio arrivare in Serie A."(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:23:00 GMT)

Razer Phone 2 è Ufficiale : più un upgrade che un nuovo modello : Proprio ieri parlavamo del nuovo Razer Phone 2 e della presentazione che si sarebbe tenuta stanotte, almeno per l’ora italiana. Oggi Razer Phone 2 è stato presentato ufficialmente e possiamo dire che ha confermato i leggi di più...

Claudia Gerini ha un nuovo fidanzato? Arriva la smentita Ufficiale : Claudia Gerini di nuovo fidanzata dopo Andrea Preti? L’attrice smentisce ufficialmente Di recente, come molti avranno già visto, aono state pubblicate da Chi delle foto di Claudia Gerini in compagnia di un uomo misterioso che, nel giornale, veniva etichettato come il suo nuovo fidanzato. Interpellata sull’argomento dal settimanale Oggi, però, l’attrice ha smentito categoricamente la […] L'articolo Claudia Gerini ha un ...

Il video Ufficiale di Taki Taki di Selena Gomez - Dj Snake - Cardi B e Ozuna - il nuovo singolo da record su Spotify : È finalmente fuori il video ufficiale di Taki Taki di Selena Gomez, Dj Snake, Cardi B e Ozuna. Il brano è già dal 28 settembre in rotazione radiofonica e anche disponibile in tutte le piattaforme streaming e in download. Due settimane di attesa per i fan degli artisti che da poche ore hanno a disposizione il video ufficiale della hit. Il video con solo audio aveva già raggiunto oltre 40 milioni di visualizzazioni in meno di due settimane, in ...

Chievo Verona - ora è Ufficiale : Ventura è il nuovo allenatore : In casa Chievo ora è ufficiale: Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore dei clivensi. Il presidente Campedelli, che ieri aveva comunicato l’esonero di Lorenzo D’Anna, reduce da molti risultati negativi, oggi ha annunciato il nuovo tecnico. L’ex ct della Nazionale, ricordato per il “disastro Mondiale” contro la Svezia, ripartirà dunque dalla squadra di Verona. […] L'articolo Chievo Verona, ora è ufficiale: ...

Ufficiale - Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo Verona : Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo Verona dopo l’allontanamento di D’Anna: il comunicato “Ufficiale: Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore dell’AC Chievo Verona! Accordo biennale, insieme a mister Ventura anche il vice Salvatore Sullo e il preparatore atletico Alessandro Innocenti. Da tutto il mondo gialloblù, un caloroso Benvenuto Mister!” Questo il tweet del Chievo con il club quale ha ...