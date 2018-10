Ufficiale Ellen Pompeo in Grey’s Anatomy 16 | l’attrice in lacrime video | “Andiamo

optimaitalia

: Una tenerissima Ellen da Ellen, da vedere <3 - GreysAnatomyIta : Una tenerissima Ellen da Ellen, da vedere <3 - OptiMagazine : Ufficiale @EllenPompeo in #GreysAnatomy 16, l'attrice in lacrime (video): 'Andiamo avanti perché aiutiamo le person… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Non che vi fossero dubbi a riguardo, ma il ritorno diin Grey's16 per la prossima stagione televisiva è stato confermato dalla stessa attrice nel salotto diDegeneres.Laha un contratto che la vincola ad ABC Studios e Shondaland fino al 2020, dunque la sua presenza nella prossima stagione del medical drama era quasi scontata, ma le dichiarazioni recenti sulla voglia di cambiamento dopo tanti anni nello stesso ruolo avevano allarmato il pubblico della serie.Sicuramente laha voglia di fare altro nella vita, ma ha poi chiarito che sarà il pubblico a decidere, col riscontro auditel, quando sarà il momento di staccare la spina al medical drama. Finora, gli spettatori hanno mostrato per lo più dedizione e gratitudine alla serie per il modo in cui ha allietato le loro vite, spesso con conseguenze importanti e decisive.Laha ...