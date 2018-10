Uefa Youth League | Psg Napoli 0-0 | gol e highlights Gli azzurri restano in corsa

Uefa Youth League - Barcellona Inter 2-1 : gol e highlights. Non basta Colidio : Altro giro, altro risultato senza vittorie: l' Inter cade in trasferta contro il Barcellona ed è ultimo nel suo girone di Youth League , un solo punto in 3 partite, i blaugrana guidano la classifica a ...

Uefa Youth League - in esclusiva Sky Sport HD le prossime tre edizioni : Sky Sport annuncia di aver acquisito i diritti in esclusiva per i prossimi 3 anni della UEFA Youth League, la Champions League dei giovani. Da questa stagione, e fino al 2021, si potranno vedere tutti i migliori talenti del calcio europeo giocare in diretta solo su Sky, con 4 appuntamenti a settimana, 2 partite al martedì e 2 due al mercoledì, fino alla finale di Nyon, in Svizzera, del 29 aprile 2019. Giunta alla sesta edizione, ...