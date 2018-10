Udinese | la Dacia Arena premiata come stadio innovativo

Udinese-Napoli - magia di Fabian Ruiz : il centrocampista spagnolo illumina la Dacia Arena [VIDEO] : Il centrocampista entrato al posto dell’infortunato Verdi disegna un destro a giro bellissimo che non lascia scampo a Scuffet Il Napoli è già in vantaggio sull’Udinese dopo nemmeno un quarto d’ora, gli azzurri trovano il vantaggio grazie ad una perla di Fabian Ruiz, entrato dopo pochi minuti per l’infortunio muscolare occorso a Simone Verdi. Il centrocampista spagnolo riceve palla al limite dell’area, fa secco ...

La Juve archivia la pratica Udinese nel primo tempo : 2-0 alla Dacia Arena [FOTO] : 1/14 Foto LaPresse/Andrea Bressanutti 06/10/2018 Udine (Italia) Sport ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Juventus 0-2 - Bentancur e Cristiano Ronaldo decidono alla Dacia Arena : Una Juventus devastante quella di questo inizio di stagione. I bianconeri ottengono la decima vittoria in partite ufficiali (l’ottava in Serie A) nella sfida alla Dacia Arena di Udine, contro l’Udinese. Nell’anticipo del sabato dell’ottavo turno i campioni d’Italia si sono imposti 2-0 grazie alle marcature di Rodrigo Bentancur e di Cristiano Ronaldo nella prima frazione di gioco, impressionando per la grande ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - Udinese-Juventus 0-2. Un tracciante mancino del portoghese alla Dacia Arena : Un autentico siluro quello di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha messo a segno la quarta rete con la maglia della Juventus nella sfida contro l’Udinese, in trasferta e valida per l‘ottavo turno di Serie A. Una conclusione mancina che per la risolutezza e l’esecuzione ha impressionato e che, da sola, vale il pezzo del biglietto, oltre che il raddoppio ai bianconeri, in vantaggio 2-0 contro i friulani nel primo tempo grazie ...

Diretta SERIE A dalla Dacia Arena Udinese - Juventus tutte le info : Si ritorna allo stadio dopo la Diretta a Reggio Emilia di Sassuolo - Milan Archiviate le coppe Europee si riprende con il campionato e i campioni d'Italia si presentano ad Udine da imbattuti. Ad ospitare i bianconeri alla Dacia Arena ci sarà l'Udinese di Mister Velazquez reduce dall'ambigua sconfitta di Bologna. Velazquez in conferenza stampa ha dichiarato di non essere rassegnato e che si aspetta una reazione dopo la beffa di Bologna, uno o tre ...