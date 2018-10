Uccide la moglie e per 8 anni rifiuta di rivelare dov' è sepolta | confessa solo in cambio

Si finge morto per i soldi dell’assicurazione/ La moglie disperata si Uccide con i figli : Tragedia in Cina: uomo finge di essere morto per riscattare i soldi dell'assicurazione sulla vita, ma non avvisa la moglie che sconvolta dal dolore si uccide con i figli(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 07:52:00 GMT)

Monza - ubriaco in auto travolge e Uccide motociclista/ Ultime notizie : 38enne arrestato - moglie vittima grave : Monza, ubriaco in auto travolge e uccide motociclista: moglie della vittima in gravi condizioni. A bordo dellavettura c'erano anche i due figli piccoli, 38enne ai domiciliari.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:42:00 GMT)

FEMMINICIDIO - MOCCIA SI SCUSA CON MELISSA PANARELLO/ Aveva detto : "Se un uomo Uccide la moglie - colpa è pari" : FEMMINICIDIO, Federico MOCCIA si SCUSA con MELISSA PANARELLO. "Non ho saputo esprimermi chiaramente", lo scrittore Aveva definito equivalenti le responsabilità nei casi di omicidio(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 23:41:00 GMT)

Federico Moccia : “Se un uomo decide di Uccidere la moglie… la colpa è pari”. Melissa P. risponde : “Sul femminicidio sbagli” : “Caro Moccia, sul femminicidio sbagli”. A parlare contro il regista Federico Moccia, che dalle pagine del Corriere della Sera il 10 ottobre aveva commentato il fenomeno della violenza maschile con un articolo dal titolo “Tutte le volte che la violenza è nemica dell’amore”, è la scrittrice Melissa P. In particolare, a spingere l’autrice di “100 colpi di spazzola prima di andare a dormire” a ...

"Non volevo Ucciderla - ma è posseduta". Spara alla moglie e lo confessa a Chi l'ha Visto prima di costituirsi : "La disperazione mi ha portato a fare questo. Da quando mia moglie frequenta quella setta satanica è cambiata. Non volevo ucciderla, ma è posseduta. È un anno che non ce la faccio più". Con queste parole Salvatore D'Apolito parla ai microfoni di Chi l'ha Visto, dopo che il giornalista della trasmissione di Rai 3 ha intercettato l'uomo proprio mentre stava andando a costituirsi.D'Apolito, padre di famiglia e sposato ...

Marito indagato per le tangenti - la moglie si Uccide buttandosi dal ponte alto 25 metri : Il Marito era il funzionario pubblico in servizio presso l'Unione Montana alto Metauro arrestato pochi giorni fa. Si è uccisa gettandosi da un ponte a Urbania, nelle Marche, da un'altezza di 25 metri.Continua a leggere

Vimercate - 82enne Uccide la moglie a coltellate e tenta la fuga : Ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito due volte al petto la moglie, uccidendola, poi ha tentato la fuga. È succeso questa mattina a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. L’uomo di 82 anni è ora in stato di fermo e il pm gli contesta l’omicidio volontario. La vittima, una donna di 77 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Monza, ma non è sopravvissuta. A far scattare i soccorsi una vicina di ...

Roma - soffoca la moglie e tenta il suicidio - il perito confessa : 'Mi chiedeva di Ucciderla' : 'Da un anno mi chiedeva di ucciderla. E alla fine l'ho accontentata. Ho fatto quello che voleva'. Ha ucciso sua moglie per non vederla più soffrire. L'ha soffocata con le sue mani per esaudire il suo ...

Uccide la moglie 80enne e tenta il suicidio : dramma nel Milanese : Uccide la moglie, poi tenta il suicidio. Il dramma alle 10 e mezzo di questa mattina in via Treviso 18, a Senago, nell’hinterland nord di Milano. La signora, di 80 anni, è stata trovata dai carabinieri della compagnia di Desio, allertati distesa sul letto senza vita, uccisa da un colpo alla testa che non le ha lasciato scampo. Il marito, un italian...

