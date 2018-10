Tutto sullo sciopero generale del 26 ottobre 2018

Tutto sullo sciopero generale del 26 ottobre : Parteciperanno tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati, compresi trasporti e scuola: le cose da sapere The post Tutto sullo sciopero generale del 26 ottobre appeared first on Il Post.

Tutto sullo sciopero generale dei trasporti di venerdì 26 ottobre : Lo sciopero generale dei trasporti previsto per la giornata di venerdì 26 ottobre andrà a coinvolgere il settore aereo, ferroviario e dei mezzi pubblici locali, portando con sé inevitabilmente una serie di disagi per passeggeri e pendolari. In particolare, Cub e Cobas, insieme con altre sigle sindacali, hanno annunciato una protesta di tutti i lavoratori del comparto aereo e aeroportuale, che incroceranno le braccia per 24 ore, dalla mezzanotte ...

Palestra - ufficio e centro bellezza : Tutto in un'app sullo smartphone : La bellezza e la salute passano dal cellulare. E per migliorarle ci vogliono solo pochi minuti. I nuovi smartphone, per esempio, non hanno solo buone macchine fotografiche e obiettivi di ultima ...

Polo for dummies. Tutto quello che c’è da sapere sullo sport dei re : La nazionale italiana maschile con la coppa dei Campionati Europei ChampionshipLa premiazione della squadra nazionale italiana maschileLa nazionale Polo Lady italianaGinevra- Gini - ViscontiUn groom al seguito della nazionale italianaUn Polo pony pronto per il matchLe mazze da PoloIl corner di U.S. Polo Assn.La DigitalModernFamily, tra gli amici di U.S. Polo Assn. In Italia, le scarpe sono prodotte da Bonis Spa, l'abbigliamento da Incom, orologi ...