Tumori | per 25% pazienti campani cure fuori regione

Ecco perché “le dimensioni contano” : le persone alte sono più esposte ai Tumori - il rischio aumenta del 10% ogni 10 cm di altezza : Nonostante fosse già noto che le persone alte incorrono in un rischio più elevato di essere colpite da un tumore, sconosciuti erano i motivi: una ricerca statunitense ha scoperto che ciò accade perché possiedono un maggior numero di cellule in grado di essere colpite dalla malattia. Secondo uno studio pubblicato su Proceedings of Royal Society B condotto su popolazioni di 3 continenti, il rischio aumenta del 10% ogni dieci centimetri di altezza: ...

NARZOLE/ Casa Balocco illuminata di rosa per la prevenzione dei Tumori : Il comune di NARZOLE, in provincia di Cuneo, illumina di rosa Casa Balocco aderendo così alla campagna promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori e per sostenere le attività di ...

Tumori - USA : ridotto da 289 a 78 milioni in risarcimento da Monsanto per cancro : Negli Stati Uniti il tribunale di San Francisco ha confermato la sentenza che condanna il colosso dei prodotti agricoli Monsanto come responsabile del cancro terminale che ha colpito un giardiniere di 46 anni, ma ha ridotto significativamente il risarcimento all’uomo: la somma, originariamente fissata in 289 milioni di dollari, è stata rivista a 78 mln. Il giudice Suzanne Ramos Bolanos ha deciso che, in caso di accettazione del ...

Napoli - scoperto il farmaco per l'osteoporosi che cura la recidiva nei Tumori al seno : Un farmaco usato per curare l'osteoporosi, abbinato al blocco della produzione degli estrogeni, aumenta significativamente la sopravvivenza libera da malattia in donne in pre-menopausa, colpite...

Cancro e inquinamento in Italia - maglia nera per i Tumori infantili : All'evento hanno partecipato oltre 60 rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle associazioni di consumatori, della scienza e dell'imprenditoria, riuniti per fare il punto sulle criticità nel ...

Tumori : in Italia 5 miliardi di euro spesi nel 2017 per i farmaci : Il costo dei farmaci anticancro è in costante crescita nel nostro Paese. In cinque anni (2013-2017) la spesa per le terapie contro i Tumori è passata da 3,6 a 5 miliardi di euro. Un incremento che si registra anche a livello globale, visto che nel mondo nel 2017 queste uscite hanno raggiunto i 133 miliardi di dollari (erano 96 nel 2013). Dall’altro lato, però, in Italia i farmaci antitumorali rappresentano soltanto il 7% del costo totale del ...

Tumori della pelle : una biopsia virtuale per identificarli in tempo reale : Una biopsia virtuale per identificare il tumore in tempo reale, senza aspettare i tempi dell’istologia: ecco quanto promette la microscopia confocale. A discuterne le possibili applicazioni innovative, gli esperti riuniti a Roma nel primo meeting mondiale su questo argomento. “La scelta di tenere questo congresso in Italia è dovuta al fatto che il nostro Paese ha un ruolo centrale nella diagnostica non invasiva, lo ha sempre avuto e continua ad ...

Tumori al seno : il 5-10% scoperti in fase metastatica : Il 5-10% dei nuovi casi di tumore al seno oggi è già in fase metastatica al momento della diagnosi; circa un terzo delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce è costretta ad affrontare questa evoluzione e oltre il 90% dei decessi per tumore al seno è causato proprio dalla diffusione di metastasi. Per la cura di questa patologia – sottolineano gli oncologi – c’è la necessita di un approccio ...

Tumori al seno - 5-10% scoperti in fase metastatica : Roma, 18 ott., AdnKronos Salute, - Il 5-10% dei nuovi casi di tumore al seno oggi è già in fase metastatica al momento della diagnosi; circa un terzo delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore ...

Tumori al seno - 5-10% scoperti in fase metastatica : Roma, 18 ott. (AdnKronos Salute) - Il 5-10% dei nuovi casi di tumore al seno oggi è già in fase metastatica al momento della diagnosi; circa un terzo delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce è costretta ad affrontare questa evoluzione e oltre il 90% dei decessi per

Promiscuità sessuale e scarsa igiene : ecco perché nell'800 i Tumori uterini erano così diffusi : Fino all'inizio del ventesimo secolo, si moriva perlopiù nei primi anni di vita e la prima causa di decesso erano le malattie infettive. Ma dei tumori, che in molti considerano un problema sbocciato ...

Tumori da solarium : stop alle lampade 'il rischio di tumore è accertato'. È la richiesta dell'agenzia per la sicurezza sanitaria francese. ... : Nel Paese vengono diagnosticati ogni anno 11.000 casi, il tasso più elevato del mondo. Non c'è nessun dubbio, osserva Giovanni D'Agata presidente dello "Sportello dei Diritti", sul fatto che esista ...

Airc e la coalizione internazionale per battere i Tumori : Andrea Biondi Gran Bretagna, Spagna e Italia alleate per la ricerca contro il cancro. Con un ruolo di primo piano del San Gerardo di Monza, della fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la Mamma, ...

Ottobre si illumina di rosa per la prevenzione dei Tumori : «L'auspicio è che prosegua questa fruttuosa collaborazione con l'associazione Andos, inserita in un programma amministrativo attento alle esigenze del mondo femminile e alle pari opportunità» hanno ...