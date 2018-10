Migliaia di migranti sfidano Trump e marciano verso gli Stati Uniti : È arrivata in Messico la lunga colonna di migranti partita dall'Honduras e diretta verso gli Stati Uniti. Durante il...

Stati Uniti - Trump prepara la stretta sui transgender : pronto ad abolirli per legge : ... secondo cui il sesso di una persona deve essere determinato su basi biologiche che siano chiare, fondate sulla scienza, oggettive e amministrabili . Dunque - la tesi - devono esistere legalmente ...

Usa - Trump dichiara che Putin è “probabilmente” coinvolto in assassinii e avvelenamenti : “Ma non negli Stati Uniti” : Donald Trump ha detto che “probabilmente” il presidente della Russia, Vladimir Putin, è coinvolto in assassinii e avvelenamenti, ma poi sembra abbia voluto minimizzare la gravità di queste azioni, soprattutto nel contesto dei rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Russia, precisando che comunque non sono mai Stati commessi su suolo americano. La dichiarazione a sorpresa dell’inquilino della Casa Bianca è stata fatta ai ...

Russiagate - Paul Manafort si dichiara colpevole di cospirazione contro gli Stati Uniti. Casa Bianca : “Nessun legame con Trump” : Paul Manafort, l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, si è formalmente dichiarato colpevole oggi in tribunale per due capi di imputazione: cospirazione contro gli Stati Uniti e cospirazione per ostacolare la giustizia. Ha così raggiunto un accordo con il procuratore del Russiagate Robert Mueller: accordo che “non ha nulla a che fare con il presidente o con la sua vittoriosa campagna presidenziale del 2016”, sostiene la ...

Trump 'Apple torni a produrre negli Stati Uniti - altrimenti i prezzi saliranno' : Il danno, aveva spiegato il colosso di Cupertino, che è l'azienda con la più grande capitalizzazione al mondo, sarà tutto per le tasche dei consumatori americani visto che salirebbero inevitabilmente ...

Stati Uniti : Trump chiede al procuratore generale Sessions di indagare sull'autore anonimo dell'editoriale del "Nyt" : Un attuale alto funzionario dell'amministrazione Trump ha ammesso, nell'editoriale del "Nyt"di mercoledì scorso, di far parte di un movimento di resistenza per ostacolare l'agenda politica del ...

Trump minaccia di togliere gli Stati Uniti dal Wto : New York, 30 ago., askanews, - Il presidente americano, Donald Trump, è tornato a minacciare il ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale del commercio, il Wto, se la prima economia al mondo non sarà trattata in modo migliore. In una intervista concessa a Bloomberg News e condotta alla Casa Bianca, il leader Usa ha detto: …

Trump - con le Drug-Free Communities - rilancia l'impegno anti-droga Usa : Continua l'impegno anti droga del Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. In occasione del ventesimo anniversario del programma Drug-Free Communities, Dfc, dell'Office of National Drug ...

Gaffe di Trump : sbaglia i colori della bandiera degli Stati Uniti - : Il capo della Casa Bianca nel corso di una visita in un ospedale per bambini in Ohio, avrebbe aggiunto erroneamente una striscia di colore blu alla tradizionale alternanza bianco-rossa

Dal ciclone Trump di oggi effetti negativi sugli Stati Uniti del 2030 : Il presidente Trump non perde occasione di mostrare la propria arroganza e di rivendicare il merito di ogni passo in avanti compiuto dall'economia statunitense. Nel caso della performance economica, però, i presidenti americani hanno molta più influenza

Il più grande editore di tabloid negli Stati Uniti sta collaborando alle indagini su Trump e per questo avrà l’immunità : David Pecker, il presidente di American Media Inc. il più grande editore statunitense di tabloid, ha trovato un accordo con i procuratori federali di New York che stanno indagando sulle spese del comitato elettorale di Donald Trump, soprattutto riguardo i The post Il più grande editore di tabloid negli Stati Uniti sta collaborando alle indagini su Trump e per questo avrà l’immunità appeared first on Il Post.

Stati Uniti : responsabile Giustizia Session risponde a Trump - dipartimento di Giustizia non sarà influenzato dalla politica : ... ribadendo oggi che, finché sarà il procuratore generale, non sarà influenzato dalla politica. "Finché sarò procuratore generale, le azioni del dipartimento di Giustizia non saranno influenzate in ...