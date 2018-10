Trump su Powell | minaccia crescita economia

Trump : Powell? Minaccia per economia : ... Powell? Minaccia per economia Nuovo durissimo attacco di Trump al numero uno della Fed, Jerome Powell, definito in una intervista al Wall Street Journal "una Minaccia per la crescita dell'economia ...

Fed : Trump non vuole silurare Powell ma potrebbe farlo per giusta causa? : La sua speranza è influenzarne la politica monetaria attraverso le lamentele anche se Powell ha più volte detto che la politica tra Casa Bianca e Capitol Hill non influenza le sue scelte.

Trump - 'non licenzierò Powell' : La correzione a Wall Street è causata dalla Fed. Donald Trump non molla e va avanti con i suoi attacchi alla banca centrale. La sua politica monetaria è troppo stretta, "sta facendo un errore. E' fuori controllo". Poi aggiunge: "non licenzierò" il presidente della Fed Jerome Powell, sono "deluso".

Fed - Trump : non licenzierò Powell - ma sono deluso : New York, 11 ott., askanews, - "Non licenzierò [Jerome] Powell, ma sono deluso". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua ad attaccare la Fed e il suo governatore, scelto da lui per ...

Trump considera Dina Powell all'Onu per sostituire Nikky Haley : L'ambasciatrice Usa all'Onu Nikki Haley si e' dimessa e Donald Trump ha accettato le sue dimissioni . Nikki Haley lascera' "alla fine dell'anno". Ha detto che non correrà per la Casa Bianca nel 2020 ...

Powell "snobba" gli ordini di Trump : Più in dettaglio, nel suo intervento sulla 'Politica monetaria in un'economia in cambiamento', Powell ha sostenuto di non vedere segnali di surriscaldamento dell'inflazione per cui l'attuale rotta di ...

Powell respinge le critiche di Trump : «Il rialzo dei tassi resta graduale» : Jerome Powell difende il pragmatismo della Federal Reserve nel gestire la politica monetaria in un’era di solida crescita americana ma anche di incertezze. Il chairman della Fed ha respinto le critiche del presidente Donald Trump che ha attaccato la strategia di rialzi dei tassi di interesse. «Il corso di graduale normalizzazione della politica monetaria rimane appropriato», ha detto Powell, tra previsioni di una ulteriore ...