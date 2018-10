Trump | Putin e la minaccia nucleare Come si posiziona l’Italia?

Missile 9M729 - l'arma nucleare "invincibile" di Putin che inquieta Trump : Il presidente Donald Trump ha deciso di portare gli Usa fuori dall'accordo sul nucleare siglato nel 1987 da Ronald Reagan e...

Incontro parigino tra Putin e Trump l’11 novembre : Trasferta europea per Donald Trump. Il presidente statunitense partirà per Parigi il 9 novembre. Il tycoon parteciperà alle celebrazioni per

Parigi - 11 novembre : incontro Trump-Putin : 5.00 Il presidente Trump partirà per Parigi il 9 novembre, per partecipare alle celebrazioni per i 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale. Durante la sua visita in Francia è stato confermato un incontro formale con il presidente russo Putin,l'11 novembre come emerso durante il colloquio tra il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, e il capo del Cremlino. La Casa Bianca ha reso noto che il ritorno a ...

Accordo per un incontro Putin-Trump : MOSCA, 23 OTT - Russia e Stati Uniti hanno raggiunto "un Accordo preliminare" per un incontro tra Trump e Putin l'11 novembre a Parigi a margine delle celebrazioni del centesimo anniversario della ...

Usa vs Russia - Cremlino : “pericoloso addio Trump a trattato nucleare“/ Terza guerra mondiale - Putin reagisce : Trump "Usa via dall'accordo nucleare con la Russia”. Ultime notizie, nuova guerra Fredda all’orizzonte? Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti arrivate nelle score ore(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:05:00 GMT)

GUERRA IN SIRIA/ Forse c'è una pace che mette d'accordo Israele - Putin e Trump : La GUERRA in SIRIA finirà quando gli Usa vedranno realizzata una soluzione gradita a Israele. Ora si parla di un piano che potrebbe permetterlo. Riguarda le alture del Golan. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 06:02:00 GMT)

La sfida di Trump a Putin sugli armamenti : l’America uscirà dall’intesa sul nucleare : L’amministrazione Trump si prepara ad abbandonare il trattato firmato da Reagan e Gorbaciov per vietare i missili nucleari a raggio breve e intermedio. La mossa viene giustificata dal fatto che Mosca sta violando l’accordo, e la Cina ne approfitta per guadagnare terreno strategico rispetto agli Usa. L’effetto però rischia di essere una corsa al ria...

Bloomberg elenca le località proposte per il nuovo incontro tra Putin e Trump - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe incontrare il capo di Stato russo Vladimir Putin a novembre a Parigi o ai margini del vertice del G20 a Buenos Aires, che inizierà alla fine di ...

Trump “PUTIN COINVOLTO NEL CASO SKRIPAL”/ Presidente USA sul Russiagate “Mosca si è intromessa - ma la Cina…” : TRUMP cho su Putin: "probabilmente" COINVOLTO in avvelenamenti i assassini ma non negli Usa. Le sue parole in una intervista a 60 minutes della Cbs, le parole su Russiagate e clima.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:49:00 GMT)

Il balletto di Trump : "Putin dietro a omicidi. Ma il nemico è la Cina" : Nel corso di un'intervista a 360 gradi al popolare programma 60 minutes di Cbs, il tycoon ha parlato della politica estera e del cambiamento climatico, del Russiagate e della possibile uscita del ...

Trump : "incontro duro con Putin" - Cremlino commenta - : Il vertice russo-americano dello scorso 16 luglio a Helsinki è stato difficile, ma si è svolto in un contesto diplomatico. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "C'è stata una ...

Usa - Trump dichiara che Putin è “probabilmente” coinvolto in assassinii e avvelenamenti : “Ma non negli Stati Uniti” : Donald Trump ha detto che “probabilmente” il presidente della Russia, Vladimir Putin, è coinvolto in assassinii e avvelenamenti, ma poi sembra abbia voluto minimizzare la gravità di queste azioni, soprattutto nel contesto dei rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Russia, precisando che comunque non sono mai Stati commessi su suolo americano. La dichiarazione a sorpresa dell’inquilino della Casa Bianca è stata fatta ai ...