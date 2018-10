Trump lancia la volata all' ex nemico Cruz | E ora giù le tasse per la classe

Trump il rottamatore : rinnega Reagan e rilancia la corsa nucleare : The Donald, ovvero il re dei Rottamatori. Non c'è un importante accordo internazionale dal quale Donald Trump non si sia chiamato fuori: dal Clima al nucleare (iraniano), con l'aggiunta dell'uscita da importanti agenzie Onu (Unesco, Consiglio per i diritti umani). Ora gli Stati Uniti vogliono uscire dal trattato sul disarmo e sul controllo delle armi nucleari con la Russia. A ribadirlo è l'inquilino della Casa Bianca, che accusa ...

Clima - la California contro Trump : lancia satelliti per monitorare le emissioni : La California attacca Donald Trump:lo Stato americano famoso per la sua lotta contro il cambiamento Climatico e l’inquinamento ha deciso di lanciare un proprio satellite al fine di misurare le emissioni. “Con la scienza sotto attacco e la minaccia Climatica che aumenta, stiamo lanciando un nostro satellite”, ha dichiarato il governatore democratico Jerry Brown. L’annuncio segue di qualche giorno la proposta ...

La scommessa di Trump : rilancia dazi contro Cina - Ue in disparte : Roma, 18 set., askanews, - L'Europa cerca di tenersi in disparte dalla linea di fuoco che si accende tra Usa e Cina, nell'ormai conclamata escalation di tensioni commerciali combattute a colpi di dazi,...

Coree - Kim abbraccia Moon e lancia un messaggio a Trump : «Vogliamo il trattato di pace» : E offre di aiutare l'economia nordcoreana a rinascere. Per questo oggi si porta al seguito i leader di 17 grandi gruppi industriali sudcoreani: in testa quelli di Samsung e Hyundai. Ad aprile, quando ...

Bannon : "Salvini è un leader mondiale"/ L'ex stratega di Trump in Italia per lanciare The Movement : Bannon: "Salvini è un leader mondiale". Ultime notizie, L'ex stratega di Donald Trump in Italia per lanciare The Movement e preparare la campagna elettorale per le Europee(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:17:00 GMT)

Trump rilancia : "Pronti dazi contro la Cina per altri 267 miliardi" : Donald Trump aggiunge un nuovo capitolo alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina . Il presidente ha dichiarato ad alcuni media statunitensi di essere pronto ad imporre dazi per ulteriori 267 ...

Trump rilancia : Pronti dazi contro la Cina per altri 267 miliardi : Teleborsa, - Donald Trump aggiunge un nuovo capitolo alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina . Il presidente ha dichiarato ad alcuni media statunitensi di essere pronto ad imporre dazi per ...

Usa - senatrice Elizabeth Warren : “Trump va rimosso”/ 25esimo emendamento : dem lancia sfida verso mid-term : Usa, senatrice dem Elizabeth Warren: "Trump va rimosso" e si appella al 25esimo emendamento della Costituzione. Da Woodward alla talpa in Casa Bianca, tutti i guai del Presidente(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:10:00 GMT)

McCain al suo funerale ha lanciato un messaggio per Putin e Trump - : Il senatore John McCain, durante il suo funerale, ha lanciato un messaggio per Vladimir Putin e Donald Trump. Lo ha scritto su Twitter l'ex ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite ...

Trump - con le Drug-Free Communities - rilancia l'impegno anti-droga Usa : Continua l'impegno anti droga del Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. In occasione del ventesimo anniversario del programma Drug-Free Communities, Dfc, dell'Office of National Drug ...

Dollaro in calo : Trump ago della bilancia : A luglio i primi rimproveri per una politica di stretta sul costo del denaro che, per la view del presidente, avrebbe zavorrato l'economia e il Dollaro stesso. Ma chi ha buona memoria non può non ...

“Molto probabile un nuovo incontro con Kim” - Trump rilancia il dialogo con Pyongyang : Un secondo incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un? È «molto probabile». L’ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di un’intervista alla Reuters, rilanciata da tutti i media internazionali. Alla domanda sui prossimi passi del dialogo tra i due Paesi, l’inquilino della Casa Bianca ha difeso i risultati del suo sto...