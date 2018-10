Truman è il nuovo album di Shade in uscita a novembre | l’annuncio con un freestyle video

optimaitalia

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Si intitolaildiatteso per il 16con Warner Music. Il titolo deriva da un gioco di parole ed è composto da due parole inglesi: True (vero) e Man (uomo), è però volutamente ripreso dal celebre film con Jim Carrey “THESHOW".Con ildisco di inediti,vuole discostarsi da una realtà fatta di lusso, sfarzo, ostentazione, in cui amicizie e sorrisi durano il tempo di una Instagram stories insieme. Per l'annuncio del suoprogetto discografico e della rispettiva data diha scelto di affidarsi ad unsu YouTube e con uncomunica l'arrivo del.IlRapper vs Trapper ha superato quota 200.000 views in poche ore ed è al quarto posto delle tendenze su YouTube nella giornata odierna. Alternandosi e passando dal rap alla trap,lancia unal termine del quale annuncia il ...