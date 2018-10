Trucco delle chiavi | attenti all’ultima furbata dei ladri Come scoprirli

caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Furto con destrezza, indentificata la ‘banda del’. Dopo settimane di ricerche gli investigatori sono riusciti finalmente a identificare i membri del gruppo. Si tratta di 4 sudamericani specializzati in furto di borse ai danni di donne. Uno di loro è stato messo in custodia cautelare in carcere, glia altri 3 sono ricercati.Il modus operandi era sempre lo stesso. I luoghi principali in sono i parcheggi, da quelli dei centri commerciali alle aree di sosta più trafficate. Il malvivente si avvicina alla vittima che sta salendo in auto ed in modo gentile e premuroso avvisa che ha perso un mazzo dia pochi metri di distanza, a quel punto la persona avvisata si alza grato per recuperare l’oggetto e si avvia nella zona indicata, scoprendo però che il mazzo non è suo, in questo lasso di tempo l’auto è rimasta incustodito e il furto avvenuto. Il ladro infatti ha già ...