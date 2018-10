Tria | Non possiamo reggere a lungo con uno spread a questi livelli

Tria all'Ue : Manovra corretta - non cambia : "Credo che la Commissione europea debba spiegare perché boccia una Manovra,perché ha chiesto di fare un altro bilancio", dice il ministro dell'Economia a 'Porta a Porta'. "Per ora non ci sono motivi" ...

Tria : non possiamo mantenere troppo a lungo lo spread così alto : Il livello dello spread a 320 punti non rappresenta 'una febbre a 40 ma neppure a 37'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo a una domanda di Bruno Vespa a Porta a Porta. Il ministro ha aggiunto: 'Sappiamo che non possiamo mantenerlo troppo a lungo, lo spread alto pone un problema alla ...

Tria all'Ue : Manovra corretta - non cambia : 19.07 Tria difende la Manovra e rilancia. "Credo che la Commissione europea debba spiegare perché boccia una Manovra,perché ha chiesto di fare un altro bilancio", dice il ministro dell'Economia a 'Porta a Porta'. "Per ora non ci sono motivi" per cambiare la Manovra perché "pensiamo che sia corretta". "Il contesto economico è cambiato da giugno ad oggi" e in questa situazione serve questo tipo di "Manovra espansiva"."Nessun piano B",ma "siamo ...

Manovra - Tria : non siamo temerari - non a rischio tenuta conti : Roma, 24 ott., askanews, - 'Chi sostiene che questo governo voglia portare l'Italia fuori dell'Unione europea e dall'euro è fuori dalla realtà'. Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Famiglia Cristiana in edicola domani. 'La nostra - spiega il titolare di Via XX Settembre - non è di sicuro una strategia …

Tria : "Non siamo temerari restiamo in Europa" : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista concessa al condirettore di Famiglia Cristiana Luciano Regolo in edicola domani. 'Chi sostiene che questo Governo voglia portare l'Italia ...

Lettera Ue - Tria : «La manovra non cambia». Ma governo studia modifiche. Oggi la bocciatura Ue : Il governo italiano «è cosciente di aver scelto un’impostazione di bilancio non in linea» con le norme Ue, e ha preso questa «decisione difficile ma necessaria alla luce del persistente ritardo nel recupero dei livelli di Pil pre-crisi e delle drammatiche condizioni economiche in cui si trovano gli strati più svantaggiati della società italiana». Oggi la riunione della Commissione europea...

Oggi la risposta dell'Ue alla lettera inviata da Roma sulla manovra. Tria : 'non in regola ma scelte necessarie' : Il governo si aspetta la bocciatura dall'Unione europea. Il premier Conte tenta una mediazione e chiama la Merkel e Juncker -

Manovra - la bocciatura sul tavolo della Ue La lettera di Tria Non basta a rassicurare Le telefonate di Conte a Juncker e Merkel : Per la prima volta verrebbe respinta una Manovra, poi 3 settimane per riformularla. A Bruxelles nessuna sorpresa per la lettera del ministro dell’Economia Giovanni Tria

Manovra - Tria risponde a lettera UE/ Ultime notizie - Di Maio : "Non abbiamo nulla da temere" : Manovra Economica, l'Italia risponde alla lettera Ue di critica: Conte-Tria, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:19:00 GMT)

Tria - la lettera alla Commissione Ue : 'Manovra non cambia - prima crescere per poter risanare' : Confermato il deficit del 2,4% per il 2019, pur 'consapevoli di non essere conformi alle regole'. Domani la decisione europea -