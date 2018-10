Tria | «Spread troppo alto | non possiamo tenerlo così a lungo Casalino? Non commento»

Manovra - Tria : "Nessun motivo per cambiarla - ma lo spread a 321 non si può mantenere a lungo" : Nessun motivo per per cambiare la Legge di Bilancio "perché pensiamo che sia corretta". All'indomani dell'altolà di Bruxelles alla Manovra italiana , il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria , nel corso della registrazione della Trasmissione Porta a Porta spiega le sue ragioni. " Un Governo si deve muovere seriamente nel contesto in cui opera e attualmente possiamo ...

Tria : "Spread alto insostenibile a lungo" : Roma, 24 ott., AdnKronos, - Lo spread sopra i 300 punti "non è una febbre a 40 ma neanche 37" ma è un livello che "non possiamo tenere così troppo a lungo". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria interviene a 'Porta a Porta' sull'andamento del differenziale tra Btp e Bund, e avverte: "Uno spread alto pone un problema al sistema bancario". "Ci saranno gli stress test il ...

