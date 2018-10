Spread - allarme di Tria : «Troppo alto - non lo possiamo sostenere a lungo. La patrimoniale? Misura distruttiva» : ... ai minimi da fine 2016, con il differenziale tra titoli italiani e tedeschi a quota 321 punti - è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a Porta a Porta . Che, pur sostenendo che i rilievi della ...

Tria : 'Spread a 320 insostenibile a lungo - piani B alla manovra non ce ne sono' : Lo spread a 320 è una febbre a 40, insostenibile a lungo, o a 37 che si può gestire? Ospite di Porta a Porta il ministro dell'Economia Giovanni Tria risponde: 'Non è 40 ma neppure 37. È un livello ...

L’allarme di Tria : «Spread troppo alto - non possiamo mantenerlo così a lungo. Casalino? Non commento volgarità» : L’intervento del ministro dell’economia a Porta a Porta. Il titolare del Tesoro, a Famiglia Cristiana, evidenzia poi i danni diretti e indiretti di un’imposta patrimoniale. A 21 miliardi le imposte sugli immobili

Tria - "Non possiamo reggere a lungo con uno spread a questi livelli" : Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Porta a Porta, in un giorno come oggi in cui le banche sono crollate in Borsa. Le peggiori sono state Banco Bpm, -4,76%,, Ubi, -4,14%, e ...

Tria : non possiamo mantenere troppo a lungo lo spread così alto : Il livello dello spread a 320 punti non rappresenta 'una febbre a 40 ma neppure a 37'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo a una domanda di Bruno Vespa a Porta a Porta. Il ministro ha aggiunto: 'Sappiamo che non possiamo mantenerlo troppo a lungo, lo spread alto pone un problema alla ...

Spread - Tria : livello che non possiamo mantenere a lungo - problema per le banche : Un livello dello Spread a 320? Non è la febbre «a 40 ma neanche a 37. È un livello che non possiamo mantenere molto a lungo, non tanto per l'impatto sugli interessi sul debito che è molto lento, avendo un debito molto solido con una vita media di sette anni ci vogliono sette anni. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Tria...

Borsa in rosso - spread sopra i 300 punti dopo la lettera di Tria alla Ue. Bene Fca dopo la vendita di Marelli : Il ministro dell'Economia Tria nella lettera spiega che il governo è consapevole del fatto che le misure non sono conformi alle regole del Patto di stabilità ma che comunque è pronto a intervenire ...

Manovra - a Bruxelles la lettera dell’Italia Tria : «Scelte difficili - ma necessarie» Borsa in rosso - spread sopra i 300 punti : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea

Manovra - a Bruxelles la lettera dell’Italia Tria : «Scelte difficili - ma necessarie» La Borsa va in rosso - spread sopra 300 : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea

Manovra - la lettera della Ue Tria resiste dopo la bocciatura Corsa spread e paura contagio : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Manovra - ecco la lettera Ue all’Italia : «Deviazione senza precedenti». Moscovici : impossibile deficit al 2 - 4% Tria : spero nel dialogo. Spread a 327 : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Manovra - ecco la lettera dell’Ue all’Italia : ‘Deviazione senza precedenti nella storia’ Tria : spero in dialogo|Spread a 327 punti : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Piazza Affari sale con Tim e Fca - scivolone di Buzzi. Spread nervoso in attesa di Tria-Moscovici : Oggi pomeriggio è in programma un incontro tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, che sarà seguito da una conferneza stampa, ore ...

Lo spread preoccupa le banche. Spaccatura sulla valutazione della manovra. Tria non riesce a rassicurare : "Caro ministro, se lo spread aumenta ancora c'è il rischio di dare meno credito a imprese e famiglie e anche di dovere fare qualche aumento di capitale". Metà mattina, Milano. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria siede al tavolo del comitato esecutivo dell'Abi e raccoglie con questi toni la preoccupazione di una banca di peso. È lo spread - viene riferito da alcuni partecipanti all'incontro a Huffpost - la grande paura ...