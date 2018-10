Tria | ‘Spread a 320 insostenibile a lungo Casalino? Non commento minacce’ M5s | ‘Pensi a

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) “Lo spread a 320 è un livello che non possiamo considerare di mantenere troppo a”. Il ministro dell’Economia Giovanni, intervistato a “Porta a porta” ha analizzato la situazione dell’Italia dopo la bocciatura Ue sulla manovra. Ma ha anche specificato: “Non ci sono motivi fondamentali che giustifichino questi livelli. I fondamentali dell’Italia sono solidi”. Il problema “è l’incertezza politica su dove il governo vuole andare a finire”. Secondoc’è stato un approccio superficiale dell’Ue: “La lettera di ieri mi ha lasciato in alcuni punti sorpreso e perplesso per alcune valutazioni superficiali. Forse è stata scritta un po’ di fretta. Vengono criticati negativamente punti che nella manovra non ci sono, forse li hanno letti sui giornali”. Intanto però persi è aperto ...