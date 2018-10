Tria spiega perché lo spread (e le banche) sono un problema per il governo : Il vicepremier Luigi Di Maio se n'era accorto, quasi improvvisamente, lunedì scorso. Lo spread fa male alle banche. Per questo, aveva spiegato, il governo tiene “sotto controllo gli istituti di credito”. Parole confermate oggi dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ospite di Porta a Porta ha

Banche - Tria spiega manovra ai banchieri all'esecutivo Abi : Milano, 17 ott., askanews, - . È iniziato a Milano l'incontro tra il comitato esecutivo dell'Abi e il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, che spiegherà ai banchieri i contenuti della manovra approvata dal Consiglio dei ministri. Il ministro ha dribblato i giornalisti al suo arrivo, scegliendo un ...

Tria spiega la manovra a americani e a Moscovici : 'Sarà espansiva e ci aiuterà a stare nella Ue' : A Bali, il ministro dell'Economia apre una serie di incontri per spiegare al mondo la posizione italiana. 'I problemi con la Ue? Normali visto che noi vogliamo cambiare strada, ma i nostri obiettivi sono compatibili'

Manovra - Tria spiega rebus coperture : in 2019 '15 miliardi tra tagli spese e aumento entrate' : Nel 2019 ci saranno 7 miliardi di tagli e 8,1 miliardi di maggiori entrate per lo Stato. Il ministro dell'economia Giovanni Tria torna a parlare alle Commissioni di Bilancio di Camera e Senato dopo la bocciatura dell'Ufficio parlamentare di bilancio della Nadef, nota di aggiornamento al Def. Bocciatura ...

Tria spiega la manovra : coraggiosa - non irresponsabile. Dialogo con Ue : Affermando, inoltre, che l'Italia si trova in una situazione di "ritardo nella crescita dell'economia e dell'occupazione, un ritardo non più accettabile a dieci anni dalla crisi". I divari ...

Manovra - Tria : “In Ue ci sono regole - se uno non le rispetta e gli dicono che le ha violate deve spiegare perché” : In Europa “ci sono delle regole che sono state sottoscritte. Uno può decidere di non rispettarne alcune ma l’altra parte è legittimata a dire che sono state violate. Non ci si può offendere. . Nei giorni in cui è altissima la tensione tra il governo gialloverde e la Commissione europea in vista della presentazione della Manovra, il ministro dell’Economia Giovanni Tria abbassa i toni e, partecipando alla presentazione del rapporto ...

Di Maio - sulla manovra non arreTriamo : pronti a spiegarla alle piazze : Di Maio ha sottolineato, quindi, che con tutte le misure allo studio del governo "faremo crescere l'economia e ripagheremo il debito". A proposito dell'intenzione di spiegare la manovra nelle piazze, ...

La missione di Tria per spiegare la manovra in Europa è durata solo un giorno : Che sta succedendo? A metà pomeriggio Giovanni Tria rientra a Roma dal Lussemburgo, rinunciando a partecipare all’Ecofin dove avrebbe dovuto convincere i colleghi europei della bontà della manovra. Quasi contemporaneamente si viene a sapere, per un caso, che Giuseppe Conte è salito al Quirinale, per vedersi a quattr’occhi con Sergio Mattarella. Che gli ha detto? Giornata convulsa, in cui ci si aspetta la ...

Def - Tria all'Eurogruppo : "Cercherò di spiegare quello che succede da noi" : Cercherò di spiegare che cosa sta succedendo' in Italia per quanto riguarda la manovra economica per il 2019, dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria, arrivando alla riunione dell'Eurogruppo a ...