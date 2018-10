Tria | Nessun motivo per cambiare la manovra | è corretta

L’Ue : “Mai nessuno così lontano dalle regole” Tria non cambia i conti - ma no a nuove spese : C’è una ragione precisa dietro la scelta della Commissione europea di scrivere nero su bianco che lo sforamento della manovra italiana «non ha precedenti nella storia del Patto di Stabilità». Il passaggio, inserito della lettera che Pierre Moscovici ha consegnato ieri a Giovanni Tria, non è casuale. Perché la prossima settimana andrà giustificata u...

L'Ue : "Mai nessuno così lontano dalle regole" Tria non cambia i conti - ma no a nuove spese : Nella lettera, la Commissione punta il dito anche sulla bocciatura del Documento di economia e finanza da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio. E preannuncia un nuovo rapporto sul debito che ...

Manovra - oggi lettera richiamo Ue a Tria. Conte : nessuna frattura M5S-Lega : Intanto il premier Giuseppe Conte getta acqua sul fuoco delle polemiche dopo la denuncia di Luigi Di Maio che ieri sera a Porta a Porta ha accusato una misteriosa 'manina tecnica o politica' di aver ...

Manovra - oggi lettera richiamo Ue a Tria. Conte : nessuna frattura M5S-Lega : ... puntiamo sugli investimenti, vogliamo assicurare crescita al Paese, quei decimali di crescita non rispecchiano quelli che sono i fondamentali e le potenzialità della nostra economia', ha aggiunto il ...

Manovra - Tria : "Da scelte di Governo nessun rischio per i conti pubblici" : Le nostre scelte 'non mettono in alcun modo in pericolo la tenuta dei conti pubblici'. Lo ha assicurato il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, davanti alla platea di Assolombarda dove è in corso

Incontro Tria-Abi - Gros-Pietro - Intesa - : 'nessuna stangata banche - correntisti stiano tranquillissimi' : Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, al termine della riunione che si è svolta nella sede milanese dell'Abi tra i banchieri e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

Tria : "Nella Manovra nessun taglio per la Rai. Nel 2018 - atteso bilancio in pareggio" : 'Il costo della fornitura del servizio pubblico è passato da poco più di 2,3 miliardi nel 2012 a 2,1 miliardi nel 2016'. Lo ha detto Giovanni Tria, Ministro dell'Economia in audizione davanti alla

Tria : "Nella Manovra nessun taglio per la Rai. Nel 2018 - atteso bilancio in pareggio" : Il costo della fornitura del servizio pubblico è passato da poco più di 2,3 miliardi nel 2012 a 2,1 miliardi nel 2016 ". Lo ha detto Giovanni Tria , Ministro dell'Economia in audizione davanti alla Commissione di Vigilanza Rai. "Negli ultimi anni si è manifestata chiaramente una tendenza alla riduzione senza che si sia arrecato particolare pregiudizio alla ...

Alitalia - Tria ‘pressato’ da Salvini e Di Maio/ Mef fa scudo : “nessuno scontro - vogliamo solo capire meglio” : Matteo Salvini a 360°: “Tria rispetti il Contratto, sì al Mef in Alitalia ha ragione Di Maio". Stoccata invece a M5s sulla Legittima Difesa: "alleati stiano ai patti"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:03:00 GMT)

Per Alitalia ora si fa avanti Fs Servono subito altri 2 miliardi Di Maio : nessuna lite con Tria : Nuovo vertice tra Di Maio e i sindacati: il vicepremier prevede una newco con una dotazione di 2 miliardi grazie all’aiuto di Fs e Cassa depositi e prestiti ma esclude tagli all’occupazione. Tria: nessun intervento del Mef

Manovra - Tria : «Nessuno scandalo - rispettiamo le regole Ue» : Prev Next Non c'è nessuna Manovra di burocrati e funzionari per far tentennare il governo, secondo Tria, che ricorda che «il modello econometrico del ministero dell'Economia è quello che ha fatto ...

Tria : "Nessun problema per ora per aste e titoli di Stato" : "Per ora non c'è nessun problema. Le aste vengono svolte regolarmente con tassi più elevati rispetto al passato ma gli investitori non si stanno tirando indietro". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, interpellato su eventuali problemi di finanziamento per il Tesoro il prossimo anno quando terminerà il programma di QE della BCE.

Manovra - balletto di cifre sulla flat tax. Ma Tria e Salvini : "Nessun caos" : Il Tesoro: "Seicento milioni per la flat tax". Il vicepremier: "No, sono oltre 1,7 miliardi". Una nota congiunta spiega: "Diciamo la stessa cosa da prospettive diverse"

Def - Tria e Salvini precisano : nessun caos sui numeri della flat tax : "La salita dei rendimenti sui titoli di stato desta certamente preoccupazione ma voglio ribadire che si tratta di una reazione eccessiva e non giustificata rispetto ai fondamentali dell'economia ...