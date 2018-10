Tria lancia l' allarme per lo spread sopra 320 punti | ' Non si può sostenere così a lungo'

Tria preme per ridurre il deficit - Conte rilancia il dialogo con l'Ue : In conferenza stampa si presentano solo Conte, Salvini e Di Maio, ma durante il chiarimento a porte chiuse, raccontano, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il ministro degli Esteri Enzo Moavero ...

Piano indusTriale da 7 milioni di euro per rilanciare la Snaidero : Un Piano di investimenti per i prossimi quattro anni da 7 milioni di cui metà sullo stabilimento produttivo di Majano. È con questo biglietto da visita che si è presentato il nuovo amministratore ...

Crozza-Tria lancia sos disperati per sfuggire al controllo dell’esecutivo : “Aiuto! Governo di m…” : Un esilarante Crozza/Tria – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – lancia SOS disperati per sfuggire dal Governo del cambiamento arrivando ad utilizzare microfoni che nasconde nella borsa, telegrafi e cartelli che distrugge ingoiando. “Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Tria lancia sos disperati per sfuggire al controllo dell’esecutivo: ...

Di Maio : 'Una newco con Mef e Fs per rilanciare Alitalia. Tria frena : 'Parlo io di cosa fa il Tesoro' : Ma nel pomeriggio il ministro dell'Economia Tria ha frenato. A proposito dell'ingresso dello Stato nel capitale, ha dichiarato: 'Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro ...

Def. Tria : "Obiettivo è rilanciare crescita e far calare debito. Ora confronto costruttivo con Ue" : ...Camera sulla necessita' di abbassare i toni" - conclude il ministro dell'Economia - nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e ...

Taranto - accoltella il figlio e lancia la figlia dal balcone : aveva perso la paTria podestà : Tragedia familiare in uno stabile del quartiere Paolo VI di Taranto, dove un uomo, in seguito ad un litigio con la moglie, ha accoltellato il figlio di 6 anni e gettato dal balcone al terzo piano la figlia di 3. Le condizioni della bambina sono più gravi. Su di loro pare avesse perso la patria podestà.Continua a leggere

Tria e Salvini : deficit e debito scenderanno. CSC lancia alert fuga capitali e rischio tasse più alte in futuro : Il ministro dell'economia Giovanni Tria parla in occasione del convegno del Centro Studi di ConfindusTria, dove è avvenuta la presentazione degli Scenari economici. Tria cerca di rassicurare nuovamente l'Unione ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Tria rilancia staffetta generazionale (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Tria rilancia staffetta generazionale. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 settembre(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 16:12:00 GMT)

Manovra - cade il tabù dell'1 - 6%. Di Maio fa sponda con il superdeficit di Macron e rilancia contro Tria. Possibile compromesso all'1 - 8-1 - 9 : Se diventerà il numero della tregua, capace quantomeno di smussare l'assalto dei 5 Stelle - rilanciato per tutta la giornata da Luigi Di Maio dopo la scelta della Francia di portare il deficit al 2,8% - lo si capirà alla fine della trattativa. A giovedì, termine ultimo entro il quale il governo dovrà indicare dove si fermerà l'asticella del deficit nella Nota di aggiornamento al Def, mancano ancora tre giorni. ...

Reddito di cittadinanza - i 5 Stelle : «I 10 miliardi arriveranno». Ma Tria non si sbilancia : Il ministro dell'Economia potrebbe farsi forza della posizione del presidente della Bce per rimangiarsi le mezze promesse fatte a Luigi Di Maio e ai suoi. Ma c'è un altro elemento che rischia di ...

Manovra - Tria apre al taglio dell'Irpef e lancia le opere : 'Spero che si sblocchino Tav e Tap' : Intervento sul regime dei minimi Intanto il vice ministro dell'Economia Massimo Garavaglia spiega: 'Vogliamo ampliare il regime dei minimi, ma evitando l'effetto schiacciamento e che le aziende non ...

Stefano Fassina - la conversione : lancia 'PaTria e Costituzione' - il suo movimento sovranista : ... di protezione sociale e culturale, per rideclinare il nesso tra sovranità democratica nazionale e Ue , per definire strumenti adeguati per lo Stato per intervenire nell'economia'. E ancora: 'Un ...

Salvini smorza i toni e lancia l'assist a Tria per rassicurare i mercati : Per la Lega di governo ha parlato anche il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, che ha definito lo sforamento del 3% come 'un'invenzione'. Secondo il Carroccio, insomma, va bene la linea ...

Tria : "no finanza allegra - Italia rispetta impegni e mercati"/ Caos Governo : Lega rilancia su deroga tetto 3% : Tria, i mercati e il Caos nel Governo: 'no finanza allegra, Italia rispetta gli impegni', ma altolà dalla Lega. Borghi e Garavaglia 'decideremo'.