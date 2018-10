TRIA ATTACCA CASALINO VOLGARE Spread alle stelle | non si va

Manovra - TRIA prova a tenere aperto il dialogo - ma il M5s l'attacca ancora : 'Lo spread a 320 punti non si può sostenere a lungo' avverte il ministro dell'economia. Conferma che non esiste il piano B e che confida nel dialogo con l'Europa -

Manovra - lettera Ue a 5 Paesi AusTRIA e Olanda attaccano l'Italia : La lettera della Commissione Ue con la richiesta di chiarimento sul bilancio 2019 partira' tra questa sera e domani e sara' spedita almeno a cinque Paesi Ue: Italia, Francia, Belgio, Spagna e Portogallo Segui su affaritaliani.it

L'Ufficio bilancio attacca ancora : "TRIA? Stime Def restano errate" : Dopo le polemiche degli ultimi giorni legate alla bocciatura da parte delL'Ufficio parlamentare per il bilancio delle Stime di crescita indicate nel Def, i componenti dell'Upb sono entrati nel mirino del governo, sponda grillina, nonostante venissero difesi dall'M5s quando puntavano il dito contro la manovra di Padoan. L'Upb di fatto ha messo in discussione le proiezioni di crescita indicate del Documento di Economia e Finanzapuntando il dito ...

Zitto zitto TRIA aumenta le tasse E Salvini lo attacca sui numeri : A due settimane dall'approvazione del Def, le cifre del documento cardine del bilancio dello Stato ancora ballano. Protagoniste di ieri, le risorse destinate alla flat tax, con relativa fiammata polemica tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il vicepremier Matteo Salvini, terminata con un comunicato chiarificatore. Precisazione che non ha fugato tutti i dubbi e, soprattutto, non ha smentito un'altra novità messa in rilievo dallo stesso ...

Calenda attacca ConfindusTRIA : "Vergognoso - è ufficialmente leghista". Secca la replica di Boccia : L'ex ministro delle Infrastrutture, Carlo Calenda, non usa mezzi termini per attaccare Confindustria sull"approvazione del Def in Consiglio dei ministri: "È ufficialmente leghista - scrive su Twitter -. Chissà se le imprese credono anche nel piano B, nel trasformare l"Italia in una democrazia illiberale, nello spread fuori controllo etc. Mai un presidente aveva fatto un endorsement così a un partito politico. Vergognoso". Calenda commenta in ...

Def - Di Maio difende TRIA e attacca il Mef : "Ho trovato trabocchetti" : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ha parlato anche di pensioni e reddito di cittadinanza: "Opzione donna è...

Conte 'Nessun problema con TRIA e Colle'. Ma attacca la Ue : Secondo il premier Giuseppe Conte quella che il governo si appresta a varare dopo il Def è una ' manovra seria, meditata e coraggiosa: confidiamo che sia la ricetta giusta per la crescita e lo ...

Padoan ora attacca TRIA : "Posizione poco chiara Deficit? Violazioni volgari" : Ne prendo atto ma prima c'era una posizione molto chiara del ministero dell'Economia e delle Finanze, adesso questa posizione non c'è più', ha affermato l'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan ...

La Lega attacca TRIA : se non è più nel progetto troveremo un altro ministro dell'Economia : Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, intervenendo alla trasmissione Agorà, ha affermato che "se il ministro Tria non è più nel progetto, troveremo un altro ministro dell'Economia".

Di Maio attacca TRIA sulla manovra “Trovi i soldi”/ Ultime notizie - Giorgietti “Dovrebbe essere più elastico” : manovra Economica, vertice Governo: Conte-Di Maio-Salvini, "via i rami secchi". Armonia con Tria, "tutte le misure del Contratto ma rispetteremo gli impegni". Ecco le novità (Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 08:23:00 GMT)

Di Maio attacca TRIA : un ministro serio trova i soldi : Un ministro serio deve trovare le risorse per rispondere ai bisogni dei cittadini più in difficoltà. Il giorno dopo il vertice a Palazzo Chigi sulla manovra, Luigi Di...

Chi è Jean Asselborn - il ministro che ha attaccato Salvini - considerato strano anche in paTRIA : E' uno tenace, Jean Asselborn. E' tenace nel mantenere la guida della diplomazia lussemburghese (è ministro degli Esteri dal 2004); è un tenace sportivo (è appassionato di ciclismo e a 69 anni ha affrontato più volte il leggendario Mont Ventoux oltre a farsi 2.000 chilometri in giro per la Francia) ed è un tenace anti-populista. L'ultima occasione per dimostrarlo è stato lo ...

Gli eurodeputati processano Orbán. Lui attacca : difendo la mia paTRIA M5S e Lega si dividono sulle sanzioni : E' stato il giorno di Viktor Orbán. Un «one man show» combattivo e istrionico, nel quale il premier ungherese si è confermato tribuno e guida politica dei sovranisti d'Europa. Forse oggi il Parlamento europeo voterà a favore dell'avvio di una procedura d'infrazione contro il governo di Budapest, per violazione dello Stato di diritto. Ma ...