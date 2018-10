Tria all'Ue : Manovra corretta - non cambia : "Credo che la Commissione europea debba spiegare perché boccia una Manovra,perché ha chiesto di fare un altro bilancio", dice il ministro dell'Economia a 'Porta a Porta'. "Per ora non ci sono motivi" ...

Tria all'Ue : Manovra corretta - non cambia : 19.07 Tria difende la Manovra e rilancia. "Credo che la Commissione europea debba spiegare perché boccia una Manovra,perché ha chiesto di fare un altro bilancio", dice il ministro dell'Economia a 'Porta a Porta'. "Per ora non ci sono motivi" per cambiare la Manovra perché "pensiamo che sia corretta". "Il contesto economico è cambiato da giugno ad oggi" e in questa situazione serve questo tipo di "Manovra espansiva"."Nessun piano B",ma "siamo ...

Ecco il testo integrale della lettera che Tria ha mandato alla Commissione Ue : Riteniamo, infatti, che il rafforzamento dell'economia italiana sia anche nell'interesse dell'intera economia europea. Pur riconoscendo la differenza delle rispettive valutazioni, il Governo italiano ...

Tria - la lettera alla Commissione Ue : 'Manovra non cambia - prima crescere per poter risanare' : Confermato il deficit del 2,4% per il 2019, pur 'consapevoli di non essere conformi alle regole'. Domani la decisione europea -

Tria - la lettera alla Commissione europea : Non cambiamo la manovra - prima crescere per poter risananre : La lettera inviata, a firma del ministro dell'Economia, conferma il deficit del 2,4% per il 2019 e precisa che pur consapevoli di non essere conformi alle regole, la scelta è stata necessaria per garantire le ripresa. Domani la decisione Ue -

