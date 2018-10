Tre lancia una nuova versione dell’offerta Tre ALL-IN Power Digital

Abruzzo : domenica a Lanciano la simulazione di un disastro ferroviario - con olTre 100 tra morti e feriti : La simulazione di un disastro ferroviario, con oltre 100 tra morti e feriti, per testare l’efficacia e l’efficienza dell’intera macchina dei soccorsi in occasione di così gravi sciagure. L’esercitazione si svolgerà domenica 28 ottobre, a partire dalle 8.30, nell’area del deposito ferroviario della Sangritana, in località Torre della Madonna a Lanciano. I dettagli dell’esercitazione – che rientra nelle ...

Samsung poTrebbe lanciare anche un tablet pieghevole : Samsung starebbe pensando di lanciare anche un tablet pieghevole per affiancare il suo smartphone pieghevole meglio noto come Galaxy F. L'articolo Samsung potrebbe lanciare anche un tablet pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Nokia poTrebbe lanciare un nuovo “banana phone” 4G : HMD Global non vende soltanto smartphone targati Nokia ma anche feature phone e, stando alle ultime indiscrezioni, si starebbe preparando a lanciare un nuovo modello con connettività 4G.Nel corso di un’intervista rilascia a DNA India, Ajey Mehta, vice presidente e responsabile nazionale per il Paese asiatico, ha dichiarato che il produttore sta “valutando la possibilità di lanciare un telefono con funzionalità 4G a prezzi accessibili”.

Xiaomi lancia in Cina un nuovo caricabatterie economico con Tre porte : Xiaomi continua a lanciare gadget per tutti i gusti e l'ultimo della serie è il caricabatterie USB Xiaomi ZMI da 65 W. Ecco le sue caratteristiche L'articolo Xiaomi lancia in Cina un nuovo caricabatterie economico con tre porte proviene da TuttoAndroid.

New Era lancia la collezione Winter Utility : design high-tech ed estetica sTreet-ready con i nuovi cappellini [GALLERY] : La nuova linea di New Era sfida con eleganza i rigori dell’inverno: il lancio dei cappellini invernali del brand coniuga design high-tech con un’estetica street-ready La collezione Winter Utility di New Era è creata per affrontare qualsiasi condizione atmosferica stagionale. Indipendentemente dalle condizioni climatiche infatti, è possibile completare il look con una linea di cappellini che coniuga un design high-tech con ...

MediaWorld lancia la promo Tre… due… uno… TASSO ZERO! nel volantino di Ottobre : MediaWorld lancia il nuovo volantino di Ottobre 2018 con la promo TRE… due… uno… TASSO ZERO! con tante offerte interessanti acquistabili a rate senza interessi MediaWorld lancia la promo TRE… due… uno… TASSO ZERO! nel volantino di Ottobre TRE… due… uno… TASSO ZERO! è la promozione di MediaWorld dell’ultimo volantino di Ottobre che fino al 24 Ottobre 2018 dove […]

In India una folla di induisti ha lanciato oggetti e pieTre contro un gruppo di donne che cercavano di entrare in un tempio sacro : Fuori dal noto tempio induista di Sabarimala, nel sud dell’India, una folla di fedeli ha lanciato pietre e oggetti contro un gruppo di donne induiste impedendo loro di entrare nel tempio, uno dei più sacri della religione indù: diverse persone The post In India una folla di induisti ha lanciato oggetti e pietre contro un gruppo di donne che cercavano di entrare in un tempio sacro appeared first on Il Post.

Diasorin lancia in Ue test molecolare per identificare sTreptococco gruppo B : Diasorin ha ottenuto la certificazione per la vendita in Europa del test Simplexa Group B Strep Direct ed ha presentato domanda alla Food and Drug Administration, FDA, per l'ottenimento della ...

MediaWorld lancia il volantino “Tre…due…uno…tasso zero!” - valido fino al 24 ottobre : MediaWorld lancia il volantino "Tre...due...uno...tasso zero!", valido dal 18 fino al 24 ottobre 2018. Pronti a scoprire gli smartphone in offerta? L'articolo MediaWorld lancia il volantino “Tre…due…uno…tasso zero!”, valido fino al 24 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Tre rilancia Play 30 Unlimited a 6 - 99 euro al mese per gli ex-clienti : Buone notizie per gli utenti che hanno deciso di passare a Tre e stanno solo aspettando l'occasione giusta: il popolare operatore, infatti, ha deciso di rilanciare l'offerta Play 30 Unlimited. L'articolo Tre rilancia Play 30 Unlimited a 6,99 euro al mese per gli ex-clienti proviene da TuttoAndroid.

Secondo un rumor - Marvel vs Capcom : Infinite poTrebbe essere rilanciato come Marvel vs Capcom 4 : Parliamoci chiaro, Marvel vs Capcom: Infinite non ha esattamente brillato al day one, sembra però che gli sviluppatori stiano lavorando per rilanciare il titolo sotto il nome di Marvel vs Capcom 4.come riporta VG247, l'utente Reddit DasVergeben ha affermato che le due compagnie (Marvel e Capcom appunto) sono alle prese con la fase iniziale di un grosso aggiornamento per il gioco. Questo mega aggiornamento sarà pubblicato col nome di Marvel vs ...

Il New York Times lancia l'allarme : "La prossima crisi finanziaria poTrebbe partire da Roma" : La prossima crisi finanziaria internazionale potrebbe iniziare dall'Italia: è l'avvertimento del New York Times che rilancia l'allarme di analisti e investitori. "Molti degli ingredienti ci sono: una grande quantità di debito discutibile; banche deboli; un governo irregolare e un'economia considerevole in grado di infliggere danni collaterali fuori dai confini italiani", si legge sul sito del prestigioso quotidiano americano secondo cui "non ...