Travaglio risponde a Renzi | “Noi abbiamo detto verità | Se le balle fossero reato | lui

blogitalia.news

: Il vittimismo di Travaglio cerca le tasche dei lettori. Il giornalismo che inizia ad internalizzare i costi dell'in… - fairness_ : Il vittimismo di Travaglio cerca le tasche dei lettori. Il giornalismo che inizia ad internalizzare i costi dell'in… - GabMaurizzi : @ABonaccini @ederoclite @danieledvpd @marcotravaglio E finalmente arriviamo al corto circuito intellettual-sovranis… - the_Max75 : #Renzi ci dice che @fattoquotidiano è stato condannato a risarcire il padre (95mila €) per un titolo diffamatorio.… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)si difende eal tweet di Matteo, poi parla della bocciatura della Manovrascritto la, i giudici civili ci hanno dato torto. Ricorreremo in appello e cercheremo di farci ridare questi soldi. Se le, poi,sarebbe all’ergastolo, quindi starei tranquillo al posto suo. Noinon lemai raccontate”. Così a Dimartedì (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta il tweet disul risarcimento che il quotidiano deve al padre Tiziano.Poi commenta la bocciatura della Commissione Europea alla manovra del governo gialloverde: “E’ successa la cosa più prevedibile del mondo. Tria, nella lettera in cui rivendicava le buone ragioni di questa manovra, aveva scritto di essere consapevole di aver sforato rispetto ai limiti che l’Europa ci aveva dato. E ha aggiunto che, se non si sforavano quei ...