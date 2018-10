Trani | dirigenti di American Express assolti dall’accusa di truffa e usura

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) I vertici disono statidal Tribunale didalle accuse di‘perché il fatto non sussiste’. Cinque exerano accusati di aver danneggiato i cittadini della provincia di Barletta Andria, in relazione all’elargizione di prestiti attraverso il rilascio di carte di credito del tipo revolving. Secondo l’accusa, rappresentata dal pm Michele Ruggiero, sui prestiti realizzati attraverso la Gold Credit Card, venivano applicati tassi di morari. Il Tribunale ha assolto Daniele Di Febo e Melissa Peretti, in qualità di, all’epoca dei fatti, dell’area prodotti carte e area compliance di, e gli allora manager della società Giglio Del Borgo, Massimo Quarra e Francesco Fontana. L’inchiesta era stata avviata nel 2008 dopo la denuncia di un cittadino molfettese che, a fronte di un ...