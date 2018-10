Tragedia in montagna | 2 morti

Tragedia in montagna - 49enne di Castano perde la vita : Tragedia in montagna nel weekend Era andata a fare una gita in Valsesia con un gruppo di amici Raffaella Caimi, 49 anni di Castano, quando ha perso la vita, dopo essere precipitata in un dirupo. Gli ...

Tragedia in montagna - morto un 27enne. Un gioco finito malissimo : ... Continua dopo la foto, l base jumping trae le sue origini già dall'inizio del Novecento, più precisamente nel 1912, data in cui fu effettuato uno dei più importanti e simbolici lanci di questo sport ...

Tragedia in montagna - morto un 27enne. Un gioco finito malissimo : Un base jumper è morto dopo essere precipitato dalla parete est del Sassongher, in Trentino Alto Adige. La vittima è un 27enne ucraino, che viveva in Olanda, lanciatosi da oltre 200 metri d’altezza. L’allarme è stato dato nel pomeriggio da un testimone.Sul posto è intervenuto l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites per le ricerche. Il base jumper è stato trovato in un canalone della Val Scura. Difficili le operazioni di ...